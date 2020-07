Sant Fruitós arrenca amb el Batibull una festa major adaptada al moment actual

Sant Fruitós de Bages va donar ahir el tret de sortida a la seva festa major d'estiu readaptada a la situació actual amb els primers espectacles del Batibull, els actes destinats als infants. D'aquesta manera, la població engega set dies de gresca que, a diferència d'altres municipis, ha apostat per actes presencials readaptats a la nova normalitat. El punt neuràlgic de la festa és el Cobert de la Màquina de Batre, on hi ha aforament limitat, mesures preventives i per assistir als diferents actes programats cal descarregar prèviament invitacions gratuïtes.

Com és habitual, Pep Callau i els Pepsicolen van donar el tret de sortida a la festa infantil ahir a la tarda amb un espectacle itinerant, que enguany va derivar en un cercaplaces amb animació infantil que es va poder viure des de tres espais diferents, el Cobert de la Màquina de Batre, la plaça Salvador Espriu i la plaça Alfred Figueras, per no acumular gaire públic en un únic punt.

Avui continuen els actes del Batibull amb l'espectacle Venim rodant, de la Cia. Pop de Xics, que seguirà el mateix format i es farà en tres indrets en horaris diferents. Demà al vespre, el Batibull es clourà amb cinema familiar.

La festa major d'estiu per a tots els públics arrenca demà amb un format diferent de l'habitual i més reduït, ateses les circumstàncies actuals derivades de la covid-19, però que tindrà actes presencials, adaptats a la situació actual. El Cobert de la Màquina de Batre serà l'escenari principal de la festa amb activitats com animació infantil, cinema i concerts, que tindran el públic assegut amb la distància pertinent, capacitat limitada, sessions dobles i accés amb reserva prèvia.



Punt final amb Quim Masferrer

L'espectacle itinerant Moltes gràcies, de l'actor Quim Masferrer, arribarà a Sant Fruitós dilluns vinent per tancar els actes de la festa major. Farà un recorregut pel poble que, a més, serà retransmès en streaming i en una pantalla gegant al Cobert.