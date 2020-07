Sant Fruitós clou avui una festa major marcada pel coronavirus

Els veïns i veïnes de Sant Fruitós de Bages han viscut una Festa Major Estiu 2020 diferent, adaptada a la normativa, sense actes multitudinaris com balls o espectacles pirotècnics. L'espai del Cobert de la Màquina de Batre, ha estat el lloc condicionat per al cinema i els concerts. Els espectadors que ha reunit, que prèviament havien de reservar les invitacions gratuïtes, han respectats les indicacions de seguretat imposades per als espectacles presencials.

També, el bon temps estiuenc d'aquests dies ha permès gaudir tant de la Festa Major Infantil, com el cinema, els concert de Joan Rovira, los 80 principales, i orquestra Swing Latino; la mostra de danses tradicionals del grup local Somriudor i l'animació itinerant de Xaranga Màgic.

Aquest dilluns es festa local, i es clou el programa d'actes, a les 10 del vespre amb l'espectacle itinerant, "Moltes gràcies", protagonitzat pel popular actor Quim Masferrer, un muntatge de carrer que també es podrà seguir en una pantalla gegant al Cobert de la Màquina de Batre.