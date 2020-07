La surienca Marta Viladés presideix la nova executiva comarcal d'ERC al Bages

La regidora surienca Marta Viladés, com a presidenta, i l'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, com a secretari general, encapçalen des d'ara la nova executiva comarcal d'ERC al Bages, que divendres al vespre va celebrar l'assemblea de renovació a Sant Vicenç.

La seva candidatura, l'única que es presentava, va rebre l'ampli suport de la militància amb 74 dels 77 vots emesos. En la seva intervenció, Viladés va agrair la tasca de l'anterior president, Albert Mulero, i va presentar la seva candidatura com «un nou grup de persones amb il·lusió i empenta i amb ganes de seguir el camí traçat per l'anterior executiva comarcal». També va exposar que treballaran per «situar els reptes de la nostra comarca -com són la mobilitat, la mineria o l'habitatge- al centre del debat del nostre país».

La resta de l'equip que acompanyaran Viladés i Estruch està integrat per Jordi Palma (secretari d'Organització); Mar Romacho (Finances); Agustí Comas (Política Municipal); Enric Forcada (Imatge i Comunicació); Sílvia Oliva ( Dones); Lídia Jorba (Acció Política i Sectorial); Muntsa Clotet ( Ciutadania); Manel Tàpia (Transició Ecològica); Cristina Luna (Formació i Treball); Salvador Busquets (coordinació d'Electes). També en formaran part com a vocals els representants institucionals al Parlament, Senat, Diputació de Barcelona, Consell Comarcal del Bages i Ajuntament de Manresa.

Finalment, el Congrés Comarcal també va escollir dues persones que representaran el territori al Consell Nacional d'ERC, responsabilitat que recau en l'expresident comarcal Albert Mulero i la callussenca Mireia Lladó.