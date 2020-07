Santpedor tanca amb nota les festes de Santa Anna

Santpedor ha pogut celebrar la festa de Santa Anna del 2020 marcada per les prevencions per evitar la propagació de la Covid19. Amb un programa reduït i ajustat a les necessitats de seguretat aquest cap de setmana s'han pogut dur a terme bona part dels actes que tradicionalment es feien per celebrar la festivitat.

La idea inicial de fer actuacions que havien quedat pendents per la festa major es va haver de descartar novament davant la situació de rebrots de la pandèmia en alguns punts de Catalunya. Així es va optar per esponjar les activitats de la festivitat de Santa Anna i ja dissabte al matí hi va haver a la plaça Gran una actuació infantil amb el grup la Tresca i la Ventresca i una mostra de cultura popular, amb cadires separades per mantenir la distància, mascaretes i precaució d'organitzadors i participants.



Inauguració de l'arbre dels records

A la tarda, en un acte molt emotiu, es va inaugurar al cementiri municipal l'arbre dels records, un espai per a les famílies que han patit una pèrdua gestacional o neonatal. Un indret que convida la reflexió i facilita el dol. L'acte, que va comptar amb l'alcalde, la regidora de Serveis Socials i representants de l'entitat Little Stars, es va tancar amb l'enlairament de globus blancs.

D'altra banda, a la plaça Gran, es va poder escoltar el concert de Sant Jaume amb Raül i l'entrega de l'ofrena a Santa Anna.

Diumenge es van fer, com ja és tradicional, les matinades pel casc antic de la vila a càrrec dels Grallers de Santpedor i la caminada primer fins a l'ermita de Sant Francesc i d'allà fins a Santa Anna. Aquest any, però, no es va portar el penó ni es va fer l'avituallament a la Riereta, ni la botifarrada popular en arribar. Si que es va mantenir el servei de trenet gratuït fins a l'ermita de Santa Anna. Allà, es fa celebrar una missa presidida per la bandera de Santpedor amb l'ofrena del poble i un record a les persones que ens han deixat durant aquest any. A la tarda, concert de Sardanes i música amb la Cobla Els Lluïsos, que va interpretar la sardana A Santa Anna de Claret de Joan Lázaro.