Les obres de la nova escola de Sant Fruitós arrencaran a la primavera

El procés per dotar d'un edifici l'escola Pla del Puig de Sant Fruitós de Bages, que ara funciona en cargoleres, ja està en marxa, i podria ser una realitat d'aquí a un any i mig. El Departament d'Educació ha iniciat el procés amb la licitació del projecte perquè les obres puguin començar «entre el primer i el segon trimestre de l'any que ve», segons han apuntat fonts de la conselleria, i el termini d'execució previst és d'uns 14 mesos.

Els treballs que ara s'han licitat inclouen la construcció d'un edifici per a l'escola en un solar a tocar dels actuals mòduls prefabricats, d'una línia educativa i, de moment, sense gimnàs, amb un pressupost de sortida de 3.562.632 euros (amb IVA inclòs). De fet, el conjunt de l'obra preveu completar l'edifici amb una part adjacent també de nova construcció i amb accés directe des de l'escola destinada a pavelló i gimnàs, que disposarà de la seva pròpia pista esportiva i d'un espai d'escenari per a representacions.



La idea és que pugui funcionar de segon pavelló i complementari a l'actual, perquè podrà ser utilitzat com a equipament municipal fora de l'horari lectiu. Tanmateix, el projecte del pavelló no ha pogut obtenir tots els informes pertinents que es requerien, i ara és a mans dels serveis tècnics, que estan estudiant possibles modificacions per valorar la manera d'ajustar-lo, segons ha explicat el regidor de Planejament Urbanístic i Territori de l'Ajuntament de Sant Fruitós, David Uró.

Pel que fa a la futura escola, el projecte preveu un edifici amb una part només amb planta baixa i una altra part amb primer pis. La planta baixa concentrarà l'àrea de parvulari, amb tres aules i serveis, i també hi haurà administració i direcció, diversos despatxos i seminaris, la sala de l'AMPA, la biblioteca, aules de laboratori i psicomotricitat, i la cuina i el menjador. Al primer pis s'hi ubicaran els sis cursos de primària, i també hi haurà sales polivalents, seminaris i serveis.

La construcció de la nova escola va lligada a la futura urbanització de l'entorn, i de moment es començarà per l'obertura d'un vial que donarà accés tant a la nova escola com al nou pavelló. Es tracta d'un carrer de 8 metres d'amplada perpendicular al Camí de les Brucardes, que separarà l'espai de l'actual pavelló i les cargoleres de la nova àrea amb els edificis de l'escola i el segon pavelló, i que enllaçarà amb l'avinguda de Sant Joan. Serà un carrer pacificat, que permetrà el pas de vehicles però no es distingirà entre la calçada i la vorera i es donarà prioritat als vianants.

L'Ajuntament preveu començar a construir aquest vial aviat, i les obres tindran una durada de tres mesos, de manera que possiblement ja s'haurà fet quan es comenci a construir l'escola. L'Ajuntament es farà càrrec inicialment del cost d'aquesta obra, i quan es desenvolupi tot el sector amb la resta de carrers, tots els propietaris (l'Ajuntament també n'és part) faran la seva aportació econòmica corresponent.