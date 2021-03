L'escola Llissach de Santpedor estudia l'impacte dels jocs de taula a les aules

L'escola Llissach de Santpedor, juntament amb la de La Gleva (a les Masies de Voltregà), participa en un projecte educatiu que pretén mesurar l'impacte que poden tenir els jocs de taula no d'atzar en el desenvolupament d'activitats cognitives i no cognitives dels estudiants de final de primària i començament de secundària. El lidera l'empresa Neuro in Business, i hi intervenen el departament de Recerca i Innovació de la UManresa-UVIC-UCC i personal investigador del departament de Didàctica i Organització Educativa de la UB.

El projecte parteix de la constatació, segons apunten fonts de l'escola, que les pantalles tenen un efecte perjudicial en el rendiment acadèmic tal com s'hauria demostrat des del camp de la neurociència, i també té l'origen en la creixent addicció de joves i adolescents a videojocs i aplicacions telemàtiques.

L'investigador que hi ha al capdavant de la recerca, Xavi Sardà, apunta que «estem en el moment de la història amb els nivells d'escolarització més elevats, amb un accés a la informació en tot moment i a tot arreu, i sembla que cada cop hi hagi menys interès per aprendre».

D'altra banda, la cofundadora i CEO de Neuro in Business, Sílvia Cubo, diu que «hi ha certes companyies de jocs o aplicacions que creen estratègies molt ben dissenyades per generar una dependència, i això arrossega molts joves per por de quedar exclosos del grup, i aquesta és una situació que no és socialment sostenible».

Finalment, el director pedagògic dels dos centres que participen en el projecte, Ferran Riera, apunta la necessitat de canviar alguns hàbits que s'han aguditzat en els últims anys «i buscar alternatives a les activitats basades en l'ús d'aplicacions i jocs informàtics», com els jocs de taula.