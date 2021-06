El regidor del PSC a Sant Joan de Vilatorrada, Àngel Sáez, tornarà a tenir les atribucions com a regidor de govern, quatre mesos després de la seva retirada a causa d’haver estat identificat en un bar del municipi excedint l’horari d’obertura permès per les restriccions sanitàries. L’alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Solernou, decretarà en els propers dies, a petició del PSC, la devolució de les seves competències.

Alternativa per Sant Joan i PSC consideren positiu el retorn d’Àngel Sáez al govern municipal, entenent que durant la seva tasca com a regidor de govern, les seves àrees han funcionat correctament i han experimentat resultats molt positius pel conjunt del municipi. Elia Tortolero, portaveu del PSC, explica que la decisió de la retirada de competències al regidor era de caràcter temporal i que, després de quatre mesos apartat de les seves funcions de govern, és moment de reincorporar-lo.

En consistori recorda en un comunicat que «Sáez va mostrar des del primer moment el seu penediment per l’error comès i que va posar el seu càrrec a disposició del seu partit i de l’alcalde , qui li va retirar les competències i retribucions». De moment, aquesta decisió no implicarà el retorn de les retribucions al regidor, que mantindrà el règim d’assistències.

El regidor del PSC de Sant Joan de Vilatorrada va ser identificat el gener passat en un bar del poble que incomplia l'horari. Tres patrulles de la Policia Local i Mossos es van desplaçar al lloc alertades que hi havia gent consumint a l’interior i van sorprendre una desena de persones dins el local, entre les quals el regidor del PSC. Tothom va ser identificat i també es va denunciar l'establiment per incomplir les restriccions d'obertura. Davant d’aquests fets el govern de coalició format per Alternativa per Sant Joan (AxSJ) i el PSC va decidir mantenir l'acta de Sáez com a membre de l'equip de govern, però sense les atribucions que tenia.