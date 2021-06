El departament de Salut va instal·lar ahir a Sallent el catorzè i últim mòdul de reforç a l’atenció primària de la regió central, i es preveu que en quinze dies quan s’hagi equipat, es posi en funcionament. De moment, ja n’hi ha onze en servei i els que falten hi entraran els propers dies.

La seva instal·lació comporta l’ús d’una grua amb peces prefabricades portàtils que s’instal·len el mateix dia al costat del CAP. Abans de la seva obertura se’n fan les connexions de subministraments i es posa el mobiliari.

Es tracta d’espais annexos dels CAP i tenen com a objectiu desenvolupar l’activitat covid i no covid en circuits diferenciats, de manera que, allà on el CAP no ho permetia per dimensions, el nou espai permetrà atendre de manera diferenciada els casos sospitosos de covid.

Els mòduls instal·lats tenen una pèrgola exterior que farà les funcions d’espai d’espera. A dins hi ha un espai d’atenció per a pacients amb problemes respiratoris, dues unitats per poder fer les proves PCR i també un d’atenció al pacient.