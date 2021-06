El projecte per fer un habitatge cooperatiu amb 18 pisos en un edifici municipal de Sallent, que aquest dijous va presentar el govern d’ERC, ha topat amb els recels dels grups de l’oposició. Mentre que Junts per Sallent creu que no és la millor solució per l’immoble i aposta per fer-hi pisos tutelats i un centre cívic, Fem Poble comparteix la filosofia del projecte, però critica el procediment que s’ha seguit i posa en dubte que es pugui tirar endavant.

Junts per Sallent, Cabrianes i Cornet considera que la proposta de cedir durant 75 anys l’edifici municipal del carrer Bisbe Valls a una cooperativa perquè hi faci 18 habitatges cooperatius «no és la millor solució per aquest emplaçament». El grup aposta per fer en aquest edifici, que el consistori va comprar per 150.000 euros, allotjaments tutelats i un centre cívic «al servei de tot el municipi».

El portaveu de Junts a Sallent i exalcalde de la població, David Saldoni, creu que «un ajuntament no pot cedir un edifici públic al centre del poble durant 75 anys a 18 famílies, que han d’aportar més recursos que si es compressin el mateix habitatge en el mercat privat». Apunta també que «Sallent necessita allotjaments tutelats, i existeixen fórmules publico-privades, per poder disposar-ne, amb una mínima aportació pública».

La formació considera que es pot afrontar una remodelació d’aquest edifici, amb un model semblant, de col·laboració publico-social, per disposar de 20 allotjaments tutelats, en els quals durant els propers 75 anys «es prestarà un servei a una part molt més significativa de la població».

Per la seva, el portaveu de Fem Poble, Guillem Cabra, que comparteix amb el govern l’aposta per un model d’habitatge cooperatiu, creu que «es comença la casa per la teulada perquè primer hem de tenir la gent i després tirar endavant el projecte». Per això, «ens fa patir que quedi en un calaix», diu.

Cabra critica el fet que el projecte «neixi tutelat per l’Ajuntament, la qual cosa l’allunya de la filosofia del cooperativisme impedeix que sigui el grup motor qui pensi i dissenyi el projecte», alhora que considera que el cost dificultarà l’accés als habitatges protegits. Segons Cabra, aquest projecte «només és una petita part del què Sallent necessita» i, en aquest sentit, fa una «impugnació a les polítiques d’habitatge a Sallent», que considera que «són gairebé nul·les perquè les poques coses que s’han fet venen del govern anterior».

Creu que l’accés a l’habitatge és el problema més important que té Sallent i que el govern «no l’ha abordat amb seriositat». Per això, opina que cal fer un pla d’habitatge «que reverteixi la situació actual».