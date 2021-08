L’Ajuntament d’Artés ha obert una nova convocatòria d’ajudes al lloguer per a joves del municipi. Es tracta d’una de les mesures que es va posar en marxa fa uns tres anys per facilitar l’accés a l’habitatge als joves. En aquest cas, la partida que hi destina el consistori és de 10.000 euros per poder finançar fins al 50% del cost mensual d’una llar durant un any. El termini de presentació de sol·licituds per poder optar a l’ajut s’acaba avui.

Les persones titulars de contractes d’arrendament d’un habitatge situat a Artés podran accedir a l’ajut, així com les persones que tenen intenció de formalitzar un contracte de lloguer. Al mateix temps, els beneficiats han de complir una sèrie de requisits, com ser major de 18 anys o estar emancipats legalment, estar empadronats a Artés amb una antelació mínima d’un any o no disposar de béns immobles, diferents de l’habitatge habitual, entre altres condicions que es poden consultar a la pàgina web de l’Ajuntament d’Artés.