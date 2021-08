El sindicat Unió de Pagesos demana que se sancioni a la companyia Endesa, responsable del manteniment de les línies elèctriques de baixa tensió del Bages on aquest cap de setmana van morir una vintena de cigonyes electrocutades, tal com publicava ahir aquest diari. Segons el sindicat «resultaria del tot incomprensible» que no se sancionés la companyia per la mort d’aquestes aus tenint en compte el precedent de la multa imposada contra un ramader de Sant Joan de les Abadesses per la mort accidental d’una vintena de gripaus a la seva finca, també per electrocució.

Segons denuncien des del sindicat una vintena de cigonyes provinents majoritàriament de Suècia i Alemanya van resultar electrocutades al Bages, aquest darrer cap de setmana, en torres de mitja tensió d’Endesa. En concret, i segons van confirmar ahir fonts dels agents rurals, dissabte haurien mort 5 cigonyes entre els termes de Navàs i Puig-reig, i diumenge en van morir 18 més i 4 van resultar ferides, en aquest cas en zones de Manresa, el Pont de Vilomara i Castellgalí.

Unió de Pagesos assegura que «malgrat que ja fa temps que l’administració i Endesa treballen per trobar una solució per adaptar les línies existents per tal d’evitar l’elevat nombre d’accidents que es produeixen anualment, les dues parts encara no han assolit cap acord, fet que Unió de Pagesos lamenta públicament alhora que insta a una solució tan aviat com sigui possible per evitar més incidents».

Davant d’aquests fets, el sindicat denuncia que «situacions d’aquest tipus no són un fet excepcional i demana que se sancioni els responsables de les línies que no compleixin la normativa». Apunta també que l’electrocució pot provocar incendis forestals i, en aus de pota curta, la combustió de l’animal. El sindicat ha posat els fets en coneixement dels Agents Rurals i de l’administració per fer un seguiment de tots els tràmits de l’expedient a nivell administratiu i judicial que es derivin d’aquesta situació.

Segons Joan Casajoana, representant d’Unió de Pagesos al Bages, «volem arribar fins al final per conèixer aquesta qüestió» i es pregunta: «si a un pagès per 20 galàpets li posen més de 5.000 euros de multa, a Endesa amb 20 cigonyes què faran?».