A Catalunya, només 2 de cada 10 dones es dediquen al món rural, tot i que gairebé un milió hi viuen. El seu paper, sovint, continua sent invisible. Per això, des del 1995, el 15 d'octubre se celebra el Dia Internacional de la Dona Rural amb l'objectiu de donar a conèixer el paper "cabdal" de les dones en el sector primari i en la indústria alimentària. Amb motiu d'aquesta commemoració, la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, i la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, s'han reunit amb l'associació de Dones del Món Rural i han participat en una jornada tècnica per impulsar el rol femení en aquest àmbit rural. "Sense el talent de les dones, la supervivència del sector primari no serà possible", ha subratllat Jordà.

La consellera Teresa Jordà ha recordat que "encara avui dia, al món rural i marítim, les dones viuen una doble invisibilitat pel fet de ser dones i desenvolupar-se en aquest sector tradicionalment masculí". Per aquest motiu, ha afegit que "cal donar valor a la feina de les dones al món rural, posar en relleu la seva importància a nivell social, econòmic i mediambiental". "Totes teniu un paper estratègic en la realitat del segle XXI en l'explotació agrària i en el desenvolupament rural", ha afegit. Jordà ha refermat el compromís del Govern per desenvolupar i millorar les polítiques públiques que impliquen les dones rurals i les dones de la mar, i la voluntat d'incorporar la dimensió de gènere en totes les seves actuacions.

Per la seva banda, la consellera Verge ha explicat que el Govern treballa en l'elaboració del nou programa de les dones del món rural i marítim, previst pel període 2021-2025, amb l'objectiu de crear indicadors que mesurin adequadament la situació de les dones en el món rural. "L'objectiu del Govern és garantir l'equitat que, al final, és garantir els drets humans. Posar les dones i la vida al centre", ha subratllat. Les dues conselleres, que aquest dijous han assistit al seu primer acte de manera conjunta, han participat en una jornada tècnica i de reflexió organitzada pels dos departaments i que ha comptat amb la participació d'un centenar de dones de l'àmbit rural.

La jornada s'ha desenvolupat en quatre grups de treball, que han elaborat eixos temàtics com l'agenda rural, l'aplicació de la llei d'igualtat, les mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària o els sistemes de producció agrària.

Associació Dones del Món Rural

L'associació de Dones del Món Rural és un grup de dones rurals de Catalunya, principalment ramaderes i pageses, que vetlla per a donar visibilitat a la seva feina, defensar els seus interessos i necessitats, crear sinergies i millorar la igualtat d’oportunitats del sector.