L’Ajuntament de Navarcles vol tenir definit a mitjan anys que ve quins usos es donen al gran espai que ocupen les naus de l’antic complex industrial Dresca, situat al mig del poble i en desús des de fa més d’una dècada. Una de les mesures transitòries que ja ha emprès el consistori és la suspensió temporal de l’atorgament de llicències urbanístiques en aquest sector durant un any per afavorir que el municipi tingui temps per planificar aquests usos.

Aquests terrenys, que des que va tancar l’empresa s’han anat deteriorant i canviant de propietaris, estan situats al centre del nucli urbà i ocupen una àrea de més de 50.000 metres quadrats. Actualment, són propietat d’entitats bancàries i del mateix Ajuntament, i des del consistori es vol evitar en la mesura del possible el risc que en qualsevol moment algú pogués comprar-los i establir-hi alguna activitat que no s’adeqüi a les necessitats del poble.

Per això l’Ajuntament va acordar aquesta suspensió temporal que evita que, durant un any, s’hi pugui obrir qualsevol activitat. Mentrestant, la idea del govern municipal és crear diferents comissions de treball per decidir quines finalitats són les més adequades per a aquests terrenys i l’objectiu és que la proposta que es defineixi estigui a punt el juny de l’any vinent. El dictamen de suspensió temporal de llicències al recinte de l’antiga Dresca inclou tres excepcions (es permetria aquestes activitats durant aquest període transitori): utilitzar els terrenys com a zona d’aparcament de manera provisional, entrar-hi per netejar i deixar les parcel·les en condicions, i fer tanques per delimitar cada parcel·la.

Els terrenys de la Dresca es troben en desús i abandonats des del 2008, arran de l’aturada de l’activitat de l’empresa, i s’hi han produït diversos incidents al llarg dels anys.

Obrir debat

L’Ajuntament considera que aquesta suspensió temporal de llicències i l’obertura del debat ciutadà ha de ser el primer pas per solucionar la problemàtica d’aquesta zona i convertir-la en un projecte de futur per a Navarcles, que relligui el seu centre urbà i que tingui els usos més adequats a les necessitats del municipi. L’estiu del 2019 el consistori navarclí va aprovar la compra directa d’una finca situada dins l’antic recinte fabril, que incloïa un terreny de 18.829 metres quadrats, una nau industrial d’una sola planta de 3.200 metres quadrats, i un edifici annex de tres plantes de 480 metres quadrats cadascuna. Amb aquesta compra, que se sumava a la subhasta realitzada uns mesos abans dels dos altres grans blocs de superfície de l’antic espai industrial, es completava el procés per dotar de nous propietaris el conjunt del complex, en desús i abandonat des que el 2008 es va sotmetre a un procés concursal. En conjunt, l’espai segueix amb un futur indefinit que ara es vol concretar.