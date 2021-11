Centenars de persones van fer cap ahir al mercat de Nadal del celler Abadal, una cinquena edició del que comercialment s’anomena Abadal Christmas Market. Calia veure quina era la resposta del públic després d’un any d’aturada, i no va poder ser millor. Durant tot el dia hi va haver una gran afluència, i en alguns moments fins i tot es van fer cues de cotxes per poder arribar a la plaça del celler.

Allà hi havia una quarantena de parades de diferents productes. Òbviament la botiga dels vins dels dos cellers de la casa, Abadal (Bages) i LaFou (Priorat), que estava acompanyada de diferents productors alimentaris, formatges, pernils, embotits i patés, entre d’altres, i també de joies, bosses de roba i productes de pastisseria i torrons. La plaça que hi ha entre la masia i les diferents instal·lacions del celler va tenir un bon ambient fins entrada la nit d’ahir. Hi feia fred, i a estones molt fred, però la música i el vi animaven l’estada.

Ramon Roqueta, director del celler, comentava amb satisfacció l’èxit de la convocatòria, que «ens va molt bé el boca-orella» que fan els clients i amics que han creat en els últims anys a través de les activitats que hi fan. I el seu pare, Valentí Roqueta, president del celler, admetia que veure el gran ambient que s’hi respirava, després dels mesos de tancament d’activitats per la pandèmia, era una gran notícia.

L’Abadal Christmas Market vol ser una plaça de mercat de Nadal, però al mateix temps ofereix activitats enològiques i gastronòmiques, amb tastos i maridatges. Ahir a la tarda, el restaurant Sala oferia una mostra de productes del Pelegrí amb vins Abadal. Caldo del pelegrí, Mossec del Pelegrí (llonganissa, bisbe blanc, albergínia blanca), botifarrada confitada i el dolç del pelegrí (cremós de xocolata amb carquinyoli). Tot banyat amb Picapoll 2020, Mandó, Matís i 5 Merlot.