L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada preveu iniciar avui la primera fase de les obres de millora a l’aparcament de l’escola Joncadella, que es vol condicionar com un espai de lleure.

A causa de l’inici dels treballs, el personal i docents del centre no podran estacionar els seus cotxes en la zona habitual, ho hauran de fer al final del pàrquing, a l’espai dels arbres o al final del carrer Escoles. Pel que fa a les famílies, podran accedir al pàrquing per deixar i recollir als nens i nenes de l’escola, respectant la senyalització.

El consistori preveu condicionar l’àmplia esplanada que hi ha davant l’escola com un espai cèntric i de lleure que igualment mantingui les funcions d’aparcament. El projecte preveu combinar una part de la superfície amb asfalt amb una altra de paviment drenant per evitar les acumulacions d’aigua. També hi haurà una part enjardinada al centre i als laterals, i espais de pas per a vianants. En un extrem, hi haurà l’accés per als vehicles que podran aparcar en bateria, amb un centenar de places. Està previst que la primera fase d’aquestes obres acabi a final d’any.