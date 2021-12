El Pavelló municipal Rafa Martínez de Santpedor es convertirà un any més en el saló de la infància i la joventut del municipi durant el període de les vacances de Nadal, després que l’any passat s’hagués de suspendre a causa de la situació sanitària.

El món del joc obrirà les seves portes els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre de 2021 i 2, 3 i 4 de gener de 2022 de 4 a 8 de la tarda. Els nens i nenes de 0 a 14 anys podran gaudir de diferents activitats de lleure infantil i juvenil: ludoteca, inflables, tallers, maquillatge, jocs de taula, rocòdrom, tirolina i altres sorpreses.

El preu de l’entrada serà de 5 euros per dia, amb la possibilitat d’adquirir un abonament de tres dies per 12 euros, o un altre de complet per 20 euros. Els més petits podran gaudir de preus d’entrada reduïts. L’última edició de El món del joc, que es va celebrar el Nadal del 2019, va comptar amb més d’un miler de visitants.