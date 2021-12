El Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona disposa, des d’ahir, de nous espais divulgatius que enriqueixen la visita en aquest element patrimonial del Geoparc de la Catalunya Central. Ahir, coincidint amb la diada de Santa Bàrbara, patrona de la mineria, es van inaugurar oficialment els treballs de renovació de les instal·lacions, que ha promogut el Consell Comarcal del Bages a través dels fons europeus Feder. Les obres, que s’han fet al llarg d’aquest any, han permès adequar un espai polivalent i millorar les instal·lacions d’audiovisuals.

Les millores dels espais de divulgació del Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona han consistit en la rehabilitació i consolidació de l’edifici de la Central Elèctrica per a la seva adequació com a sala polivalent i la millora de les instal·lacions d’audiovisuals de l’edifici del Pou Alberto, on ahir es va estrenar el nou muntatge Ànima Minera. Els dos edificis que s’han remodelat, la central elèctrica i el Pou Alberto, s’ubiquen a la zona de l’anomenada Mina Nieves, a la part nord-oest del recinte, a una cota superior a la resta del Parc Cultural.

Segons la gerent de la Fundació Cardona Històrica, Anna Poza, amb les millores «el visitant guanya dos espais més i es dona un valor afegit a la visita que oferíem fins ara». Quant a la renovació de l’audiovisual sobre l’extracció minera de la població, Poza explica que l’anterior «havia quedat obsolet i s’ha adaptat als nous temps, acompanyat d’una museïtzació de l’edifici».

Concretament, la central elèctrica, que actualment no tenia cap ús concret i es trobava abandonada des del tancament de l’explotació minera, s’ha adequat per al seu ús com a espai polivalent per acollir activitats diverses a l’entorn de la difusió de la mineria. Ara, inicialment, ha recuperat una exposició sobre les dones de Cardona.

D’altra banda, el Pou Alberto és un edifici aïllat construït el 1927, que antigament estava destinat a sala de màquines i és on es trobava l’ascensor a través del qual els miners accedien a l’interior de la mina. Aquest espai ja estava obert al públic, però ara s’ha renovat amb un nou audiovisual que explica de forma didàctica el funcionament del Pou Alberto i la seva sala de màquines, i evoca a imaginar-se el que es vivia a la mina durant una jornada laborable.

Les millores al Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona, que es van iniciar a principi d’any i ara s’han acabat d’enllestir, estaven incloses en el projecte dels fons Feder que va sol·licitar el Consell Comarcal del Bages per desenvolupar actuacions a diferents municipis. Les propostes incloses en el projecte comarcal tenen en comú l’objectiu de recuperar patrimoni arquitectònic, monumental i natural vinculat al Geoparc, així com la millora de l’accessibilitat i senyalització dels recursos patrimonials i paisatgístics relacionats amb el llegat miner i geològic del Bages.

El Parc Cultural de la Muntanya de Sal, situat al vell recinte miner, és, juntament amb el castell i el centre històric, un dels principals atractius turístics de la vila, que pretén divulgar la importància de la sal, l’excepcionalitat geològica del jaciment i l’aprofitament que s’ha fet d’aquest recurs natural durant segles. El recinte rep cada any milers de visitants i passen per les instal·lacions entre 20.000 i 25.000 escolars.