Malgrat l’afectació general de la covid marca una tendència creixent, l’últim registre setmanal d’incidència a les escoles mostra un descens, quant a volum de grups i persones confinades, després de quatre setmanes de progressió a l’alça, tot i que amb xifres molt contingudes.

Cal tenir present que la Regió Central va començar el mes de novembre pràcticament a zero en nombre de grups-classe fent quarantena (a la primera setmana del mes passat només n’hi havia dos a Osona) i que en les quatre posteriors s’ha arribat fins a un màxim de 16 (la que es va tancar el 4 de desembre), amb mig miler de persones obligades a fer prevenció a casa. En l’últim balanç, però, que correspon a la del pont de la Puríssima (amb només dos dies d’activitat escolar), aquestes xifres han marcat de nou una tendència a la baixa. En concret, al final de la setmana hi havia al conjunt de la Regió Central només onze grups en quarantena (que suposen el confinament de 301 persones), més de la meitat dels quals (sis) al Bages. Els altres cinc es distribuïen entre el Berguedà (1), l’Anoia (1) i Osona (3).

Si es té present tota l’àrea d’influència de Regió7, en el tancament d’aquesta tretzena setmana del curs hi havia quatre comarques que no tenien cap grup confinat: són el Moianès, el Solsonès, la Cerdanya i l’Alt Urgell. Cal destacar que, en el cas del Solsonès, en aquest curs no ha tingut ni un sol grup confinat en el total de 19 centres que hi ha a la demarcació. Cal tenir present que a les sis comarques que componen l’àrea d’Educació de la Catalunya Central hi ha aquest curs un total de 3.797 grups (distribuïts entre 441 centres), el que vol dir que els onze grups confinats equivalen a un ínfim 0,2%. Ara bé, cal recordar que els nous criteris de confinament de les aules fan que el nombre de grups en quarantena contrasti amb el nombre de persones que s’han de confinar a casa (de diferents aules) i els positius registrats els darrers dies. Així, en el cas del Bages, per exemple, la setmana anterior es va tancar amb 7 grups a casa que sumaven 201 confinats, però en canvi en el conjunt de centres les persones confinades s’enfilaven fins a les 693 (més del triple), amb 193 positius registrats en 10 dies. I en aquesta última, tot i haver-hi només sis grups confinats, en el conjunt de centres de la comarca hi havia 910 persones en quarantena i s’havien registrat 248 positius els últims 10 dies.

Al conjunt de Catalunya, els grups escolars confinats per covid-19 han baixat de 135 a 101 (-34), segons el Departament d’Educació. Representen el 0,14% dels aproximadament 72.000 totals. Hi ha 29.277 persones confinades (-750). D’aquestes, 27.742 són alumnes (-897); 1.514 docents o personal d’administració i serveis (+142) i 21 personal extern (+5). S’han registrat 7.411 positius en els darreres 10 dies i ja se n’acumulen 27.723 (+3.622), entre alumnes, docents, PAS o personal extern. Hi ha quatre centres tancats completament, un dels quals la llar d’infants Bressolvent de Manresa.

D’altra banda, 81 centres tenen algun grup confinat (-19), el 1,59% dels 5.108 del sistema. Entre les escoles més afectades, destaca el centre Sagrada Família – Horta amb 103 persones confinades i 11 positius els darrers dies; i el Jesuïtes Casp - Sagrat Cor de Jesús amb 141 persones confinades i 12 positius. També l’escola Rambleta del Clot amb 120 persones i 14 positius. A Terrassa, l’escola El Vapor té 117 persones confinades i registra 7 positius els darrers 10 dies.