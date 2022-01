Navarcles obrirà aquest any un nou carrer en la trama urbana que permetrà ordenar l’accés al sector on s’està acabant d’alçar el nou centre d’assistència primària (CAP) i a l’entorn de les instal·lacions de l’antiga empresa Dresca, pendent d’una futura planificació.

Aquest vial completarà la construcció del nou equipament sanitari i en una primera fase s’urbanitzarà des de l’avinguda de Lluís Companys fins al futur nou pàrquing que s’habilitarà pensant en la mobilitat que generarà el CAP. En total, són uns 100 metres de carrer que s’han projectat amb un vial ample, ja que disposarà d’un total de deu metres, quatre dels quals destinats a vorera ja que es preveu que sigui una zona molt transitada a peu, i doble sentit de circulació. Es completarà amb arbrat i mobiliari urbà.

Es preveu que les obres comencin el primer trimestre d’aquest any i que s’allarguin uns tres mesos. La inversió previst en aquests treballs d’urbanització és de 206.000 euros. Durant les obres no es preveuen incidències ni restriccions de trànsit, ja que es faran en una zona que s’ha d’obrir totalment de nou i que, per tant, actualment no és transitable.

Fonts de l’Ajuntament han posat en relleu que amb aquest nou carrer, encara pendent de rebre un nom definitiu, es vol començar a endreçar la trama urbana a la zona on es construeix el nou centre d’Atenció Primària i la seva corresponent zona d’aparcament. Més endavant es preveu fer una segona fase d’urbanització que allargarà el nou vial fins a acabar connectant amb el del Camí de l’Angle.

Un equipament molt esperat

El nou CAP s’està construint en un espai d’equipaments proper a les escoles i la zona esportiva, i per això l’Ajuntament està treballant en paral·lel en el condicionament d’una àrea d’aparcament per a uns 170 vehicles. Es tracta d’una esplanada que hi ha just sota del nou CAP, en uns terrenys sense edificar de l’antiga Dresca que l’Ajuntament va adquirir recentment i que més endavant es preveu asfaltar.

El nou centre d’assistència primària arribarà després de gairebé 20 anys que se’n comencés parlar. Primer, el 2003, amb una proposta d’ampliació de l’actual, si bé de seguida es va veure la necessitat de fer-ne un de completament nou en un espai diferent. Tanmateix, els desacords polítics sobre el lloc on ubicar-lo van anar retardant el projecte d’un equipament que ara ja està molt avançat.