El canvi del mapa educatiu de Navàs que ha de suposar la integració dels centres concertats (el Col·legi Sant Josep i l’Escola Diocesana) a la xarxa pública no es farà efectiu el curs que ve, sinó que s’ajornarà i s’aplicarà, amb tota probabilitat, en el del 2023-2024. Les dificultats que, per diferents circumstàncies, està tenint la Conselleria d’Educació per avançar amb la propietat de l’escola Diocesana (el bisbat de Solsona) pel futur ús dels seus equipaments han fet que s’hagi alentit i endarrerit la planificació, fins al punt que ara no es veu que s’arribi a temps per tenir la nova configuració educativa a punt per a l’exercici vinent, de manera que s’ha optat per ajornar-la un curs.

Aquesta decisió l’ha comunicada el departament a l’Ajuntament, segons han explicat fonts del consistori, en la Taula Local de Planificació reunida aquesta setmana, de la qual en formen part representants dels Serveis Territorials del Departament d’Educació i de l’Ajuntament de Navàs. Segons les mateixes fonts, aquesta taula, que és la segona que se celebra amb l’actual Directora del Serveis Territorials, Gemma Boix, ha servit per clarificar en quin punt estava la negociació entre el Departament i la propietat del Col·legi Sant Josep i l’Escola Diocesana de Navàs (EDN), així com per elevar els temes tractats en les diferents Comissions de Participació que s’han fet des de l’última Taula de Planificació, celebrada el 8 de novembre.

Segons ha concretat l’Ajuntament de Navàs, en la reunió de la taula celebrada aquesta setmana el Departament d’Educació els ha comunicat que han reprès les negociacions amb la propietat dels centres concertats, però que aquestes estan en un punt «molt primigeni» i que, en conseqüència, «descarten que la integració es dugui a terme el curs vinent», al contrari del que estava previst en un inici.

Davant d’aquesta informació, la valoració que en fa el consistori és que «considerem que a aquestes alçades», i tenint en compte que les preinscripcions per al curs vinent «són a tocar, és el més sensat». Tanmateix, reitera que si s’ha arribat fins a aquest punt de retard que obliga a establir nous terminis, «és, en part, pels continuats canvis en el Departament –fruit de les eleccions al Parlament que van tenir lloc el febrer de l’any passat– així com al Bisbat de Solsona», després de la renúncia, l’agost passat, del bisbe Xavier Novell, per al qual no s’ha nomenat substitut fins fa vint dies. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Navàs ha expressat que, «davant les incerteses i neguits que crea aquesta decisió, els emplacem a que tanquin la negociació el més aviat possible, punt en què ens expressen que hi estan d’acord en què no es pot demorar més». Des del primer moment, el govern navassenc (format per la CUP i ERC) ha insistit el consistori en la necessitat que la Generalitat adquireixi els edificis dels centres concertats perquè passin a ser públics i d’aquesta manera poder planificar la integració pel que fa als espais.

Mantenir línies

Els representants municipals van aprofitar aquesta trobada amb la directora dels serveis territorials d’Educació per «recordar-los el mal estat dels barracons de l’IE Sant Jordi», i els van emplaçar a que «hi facin una visita i s’hi actuï en el que convingui. Per part de l’Ajuntament hi farem les tasques de manteniment necessàries».

Segons el consistori, d’aquesta última reunió també en va sortir la intenció del Departament de mantenir les tres línies a infantil i primària per al curs vinent, una demanda de la Comissió de Participació.

Les mateixes fonts posen en relleu que en les comissions celebrades prèviament s’han debatut diferents temàtiques en relació a la integració dels centres concertats a la titularitat pública i, mitjançant hipòtesis, com hauria de ser aquesta integració, quantes línies hi hauria d’haver, com s’havien d’abordar les necessitats educatives especials de l’alumnat o com hauria de ser l’escolarització en benefici de la integració i la cohesió social.

L'Escola Diocesana va iniciar el 2019 converses amb el Departament d'Educació i el 3 de setembre d’aquell any el Patronat de la Fundació va sol·licitar la integració a la xarxa de centres educatius de la Generalitat de Catalunya. Paral·lelament, l'Ajuntament i el Departament d'Educació treballaven des de feia anys per aconseguir una oferta pública de secundària i de postobligatòria al municipi, que implicava la construcció d'un nou institut. Això va propiciar l'inici del treball a tres bandes per tal d'integrar l'oferta educativa pública del municipi. En aquesta línia, el febrer de l’any passat es va fer públic que les tres parts havien arribat a un preacord que havia de permetre que els dos centres escolars, Sant Josep i EDN, esdevinguessin de titularitat pública a partir del curs 2022-23. De moment, aquest termini no serà possible.

L'Escola Diocesana de Navàs Fundació Privada és la titular dels dos centres concertats del municipi. D'una banda, el Col·legi Sant Josep (Edifici de les Germanes Carmelites cedit a la Fundació per 30 anys des del 2014), que disposa de llar d'infants, educació infantil i educació primària d'una línia. De l'altra, l'Escola Diocesana de Navàs (propietat del Bisbat de Solsona) amb places escolars d'ESO, batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior. A banda d'aquesta oferta educativa, el municipi de Navàs disposa d'un centre públic de primària i secundària, l'Institut Escola Sant Jordi, i l'escola bressol municipal Quitxalla.