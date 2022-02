El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha reclamat aquest dijous a la tarda des de Navarcles la conveniència d’«enfortir» l’atenció primària i comunitària, i ha posat en valor la feina diària dels professionals que hi treballen tot i l’esgotament que els ocasiona la covid. Ho ha dit en la visita inaugural que ha fet al nou CAP, un equipament «modern» i que ell mateix ha posat com a exemple de cara als serveis que han d’oferir futurs ambulatoris.

Després de fer un recorregut complet per les instal·lacions acompanyat de l’alcalde, Josep Maria Feliu, la directora del SAP Bages-Berguedà-Moianès, Elisabet Descals, i altres autoritats, Argimon ha destacat la resposta que diu que donarà aquest CAP «a les noves necessitats que es van produint a l’atenció primària», tenint en compte que incorpora alguns espais que fins ara aquests equipaments difícilment tenien i que reivindica de cara al futur, des de serveis d’odontologia, benestar emocional o de nutricionista, fins a sales polivalents per a videoconferències o el teletreball. El nou CAP de Navarcles, que ja es va posar en servei el 18 de gener però que no s’ha inaugurat oficialment fins aquest dijous, ocupa 1.000 metres quadrats construïts en una sola planta i inclou una vintena de consultes, entre les quals n’hi ha tres de medicina general, tres més d’infermeria i una de pediatria, una àrea d’atenció no programada, una consulta de llevadora, espais polivalents per a l’odontologia, i una aula d’educació sanitària.

El conseller s’ha envoltat en tot moment els sanitaris i personal laboral que treballa al CAP i ell n’ha lloat la seva feina. «Aquest és un moment injust per a l’atenció primària», ha dit en referència a les dificultats afegides que la covid té per a aquests professionals, quan «majoritàriament són qui vacuna, qui fa els cribratges, i qui ha donat la cara en totes les onades de la pandèmia. Esteu cansats, però heu de dir amb orgull que si això va endavant és per vosaltres».

Prèviament, la directora del SAP Bages-Berguedà-Moianès, Elisabet descals, també ha tingut un reconeixement pels professionals de l’atenció primària, i igualment ha destacat els serveis que ofereix el nou CAP, alguns dels quals ha hi eren però s’havien de prestar des de Santpedor o Sant Fruitós perquè a l’anterior ambulatori no hi havia prou espai

Un vial i un pàrquing pendents

Per la seva banda, l’alcalde de Navarcels, Josep Maria Feliu, s’ha felicitat per la inauguració del nou CAP «després d’un llarg procés» que ha durat tres dècades per poder-lo fer realitat. Ha posat en valor les noves insta·lacions, i ha demanat «paciència» per les obres complementàries que queden per fer més enllà de l’edifici. Es tracta d’un vial adjacent que s’ha de completar i que conduirà a un nou pàrquing amb capacitat per a uns 170 vehicles. Entre aquest i el que ja hi ha a l’avinguda Piscines i Esports, ha dit que sumaran més de 200 places a disposició tant dels usuaris com dels professionals que treballen al CAP i a la resta d’equipaments públics que hi ha a la zona.

La mascareta a l’exterior pot tenir els dies comptats

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, també s’ha pronunciat sobre l’obligatorietat que encara hi ha de portar la mascareta a l’exterior, després que ho va prorrogar aquest dimecres el Consell Interterritorial. Tanmateix, s’ha mostrat convençut que deixarà de ser obligatòria properament. «Està al caure», ha apuntat. En aquest sentit, ha afegit que aquesta és una pandèmia «principalment d’interiors» i, per tant, «no té gaire sentit portar la mascareta a fora quan vas sol o amb persones del teu entorn de convivència».