El nombre de persones confinades com a conseqüència de la covid-19 en escoles i instituts de les comarques centrals ha tornat a marcar un nou mínim en la darrera setmana, amb una reducció a la meitat dels casos respecte la setmana anterior. Ara n’hi ha 1.093 respecte els 2.338 que hi havia el 5 de febrer.

Aquesta tendència s’observa des de final de gener, però el descens del nombre de casos està sent especialment marcat en els darrers dies, i això es veu tant amb el nombre de persones que han donat positiu en els últims deu dies com també, i en conseqüència, amb el nombre de confinaments. Els positius els darrers deu dies en el conjunt de les comarques centrals és de 1.600, menys de la meitat dels 3.311 que hi havia el 5 de febrer, quan ja havien disminuït també a la meitat respecte la setmana anterior. Un descens que ha estat generalitzat en totes les comarques del territori de la regió central, si bé a la Cerdanya ha estat més lleuger, i això fa que el nombre de confinaments fins i tot s’hagi incrementat en la darrera setmana. En tota la resta hi ha hagut un descens, especialment important al Solsonès, al Bages i a l’Anoia.

A final de gener, la quantitat d’alumnes positius a les aules de la regió central era sis vegades més elevat que ara, i el nombre de confinaments també. Precisament, els confinaments es preveu que baixin encara més en picat a partir de la setmana entrant, quan hi ha previst un canvi de protocol per part del departament de Salut, de manera que se suprimeix l’obligatorietat de les quarantenes per part de la resta de companys en cas que hi hagi algun alumne positiu a les aules.

Tant el nombre de positius com de confinaments continua sent més elevat a les llars d’infants i també als instituts que no pas a les escoles, i segons les dades facilitades pel departament a través del portal Traçacovid, com a mínim fins el cap de setmana hi havia un únic centre tancat per covid a la regió central. Es tracta de la llar d’infants privada Antònia Soler, de Sallent, amb un grup de 12 persones confinades, i amb dos positius detectats en els darrers deu dies. Aquesta escola, juntament amb la llar d’infants Picabruna de Valls, són els dos únics centres educatius de tot Catalunya que van acabar la setmana tancats per covid-19. En canvi, pel que fa al nombre de grups sencers confinats, a aquests dos centres s’hi afegia també l’escola del Pla del Penedès.

De fet, l’evolució dels casos positius i dels confinaments observat a les comarques centrals segueix el mateix patró en el conjunt de Catalunya, on ara hi ha 17.437 persones confinades, mentre que fa una setmana n’hi havia prop de 38.000. Pel que fa als casos positius de covid a les aules en els darrers deu dies també s’han reduït a la meitat en l’última setmana, i s’ha passat de les 56.624 persones a 26.910.