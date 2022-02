El Consell Comarcal del Bages es compromet a gestionar l’activitat industrial que es vulgui desenvolupar en un futur a la comarca en consonància amb els valors urbanístics, mediambientals i socioeconòmics, de manera «que hi hagi un equilibri entre totes tres potes» en benefici del territori. Així ho han manifestat fonts del Consell en resposta a les peticions que han fet en aquest sentit diversos col·lectius i institucions de la comarca, liderats per Meandre, que demanen una gestió del sòl industrial vacant «amb una visió supramunicipal» que eviti noves requalificacions en espais oberts del mosaic agrícola i forestal. Així ho han expressat en un manifest (en què hi ha adherides 24 entitats), que aquests col·lectius han fet arribar al Consell Comarcal, i que s’han mostrat satisfets per la rebuda entenent que s’hi ha mostrat favorable. Fins ara, també hi han donat suport les alcaldies de Santpedor, Sant Joan, Sant Fruitós i Manresa.

El manifest destaca el valor que tenen els rodals dels pobles i ciutats per al lleure i l’autogestió de la salut, i davant l’estat d’emergència climàtica, l’objectiu de sobirania alimentària i la pèrdua de biodiversitat, demana que aquest equilibri entre valors econòmics i ecològics sigui «inajornable». En aquest sentit, aquests col·lectius es mostren preocupats davant la possibilitat que es plantegi delimitar noves àrees per facilitar la implantació d’empreses que necessiten molt espai, «quan el que fa falta és reordenar el guirigall actual creat pel tipus de parcel·lació existent, la majoria són parcel·les petites, en tants i tants polígons buits». Per tot plegat, el manifesta insta el Consell que, a través del Pla Director del Sòl Industrial del Bages, faciliti les agrupacions de parcel·les petites buides en els polígons existents per cobrir la demanda d’implantació d’empreses que precisen d’espais amplis. També demana que tots els municipis i polígons d’activitat econòmica de la comarca estiguin connectats per vies verdes. Per la seva banda, el Consell Comarcal admet que el Pla Director del Sòl Industrial pot ser una bona eina per endreçar la situació actual i veure quines àrees es poden reforçar, si bé és un document que es vol consensuar amb els alcaldes i encara no s’hi ha començat a treballar. Pel que fa a la connexió a través de vies verdes, fonts del Consell expliquen que s’hi treballa des de la comissió de mobilitat, amb voluntat de crear vies d’aquest tipus que lliguin trames urbanes i industrials amb itineraris per connectar amb els polígons. El Consell també sosté la idea de tractar el sector primari com un sector d’activitat a través de l’àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural.