La còpia de Sant Joan dels resultats electorals a Catalunya perd nitidesa

Si històricament Sant Joan de Vilatorrada ha calcat els resultats electorals de Catalunya, les eleccions d’aquest diumenge han donat una còpia més distorsionada del que és habitual, sobretot per l’entrada en escena d’Aliança Catalana, que a Sant Joan s’ha ‘colat’ fins a la sisena posició, per davant dels Comuns i la CUP, mentre que en el conjunt de Catalunya, la formació liderada per Orriols ha quedat per darrere, en vuitè lloc. VOX i PP ocupen els mateixos espais a les dues graelles, però canviats d’ordre, amb VOX per davant en el cas de Sant Joan.

L’anomenat ‘Ohio català’, doncs, en aquests comicis no ha donat tantes coincidències amb els resultats de Catalunya com en altres ocasions. Tanmateix, sí que hi ha alguns punts en comú, com és l’ordre en què han quedat els tres primers partits, amb un PSC que pràcticament iguala el percentatge a un lloc i en l’altre, amb un 27,96% dels vots a Catalunya, i un 27,74% a Sant Joan. Els percentatges de Junts i els d'ERC són semblants però no tan calcats, i en el cas de Sant Joan, Junts ja va ser segona força el 2021, mentre que a Catalunya va ser tercera. I per darrere, PP i VOX (VOX i PP en el cas de Sant Joan), amb una remuntada espectacular dels populars en els dos casos, després que fa tres anys eren la vuitena força també en un lloc i en l’altre. En el conjunt de Catalunya, el PP fins i tot ha fet el sorpasso a VOX, mentre que a Sant Joan, la crescuda ha estat important, però no n’hi ha hagut prou per desbancar l’extrema dreta de la quarta posició que ja tenia.

La irrupció d’Aliança Catalana s’ha deixat notar especialment a Sant Joan, on ha quedat just per sota del PP, i en el conjunt de Catalunya, els resultats li han donat dos diputats al Parlament. El percentatge de suport a aquest partit (3,78%) se situa a la meitat que l’obtingut a Sant Joan, on ha arribat fins al 7,66%.

Els Comuns i la CUP retrocedeixen tant a Sant Joan com a Catalunya, especialment la CUP, que en el cas de Sant Joan ha perdut la meitat dels sufragis respecte del 2003, i amb un 3,41% dels vots, s’ha quedat a menys de la meitat dels obtinguts per Aliança. En el conjunt del país, el suport ha estat lleugerament superior, per sobre del 4%, però ha baixat de la cinquena a la setena posició (a Sant Joan han passat de ser sisena força a vuitena).

Cs es desploma

Una coincidència pràcticament idèntica en tots dos resultats ha estat la patacada de Cs, que ara fa tres anys va quedar en setena posició tant en el conjunt de Catalunya com a Sant Joan, i ara ha caigut fins a la desena, també a les dues graelles. I a més, amb un percentatge de vots gairebé calcat (0,72 a Catalunya, i 0,71 a Sant Joan). El PACMA, que tampoc ha obtingut representació parlamentària, ha quedat per davant de Cs, amb el 0,90% dels vots a Sant Joan, i amb un 1,08% en el conjunt de Catalunya.

Pel que fa a la participació, també hi ha una gran semblança, per bé que la de Sant Joan, enguany ha estat lleugerament superior a la mitjana catalana, amb un 58,46%. En el conjunt de Catalunya s’ha quedat unes dècimes enrere, al 57,94%, quatre punts percentuals més que a les eleccions al Parlament de fa tres anys.