El model de recollida de residus amb contenidors tancats i identificació d’usuari, que en els darrers tres anys s’ha dut a terme en tres municipis del Bages com una prova pilot, ja ha començat la fase d’implantació a d’altres localitats del territori després de consolidar els seus bons resultats. El primer poble a posar-lo en marxa és Sallent que aquesta setmana ja ha començat a repartir el material als veïns i veïnes de la població i tindrà operatius els nous contenidors el proper 24 de març.

L’èxit de la prova pilot del model de recollida selectiva amb contenidors intel·ligents que s’ha aplicat a Rajadell, Balsareny i als nuclis de La Rosaleda i Torroella de Baix, a Sant Fruitós, ha portat al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus a estendre’l a més municipis. Després de Sallent, en els propers mesos s’hi afegiran El Pont de Vilomara i Rocafort, Mura, Talamanca, Aguilar de Segarra, Fonollosa, Sant Mateu de Bages, Castellnou de Bages i Castellfollit del Boix. La ciutat de Manresa també té previst implantar i gestionar un sistema de contenidors tancats, amb la col·laboració del Consorci.

En total, es preveu que el nou model, que és una alternativa al porta a porta, arribi a uns 100.000 ciutadans de 23 dels 35 municipis de l’àmbit del Consorci de Residus, que engloba el Bages i part del Moianès. D’aquesta manera, el 70% de la ciutadania d’aquest territori ja tindrà sistemes de recollida d’alt rendiment, ja sigui amb contenidors tancats o porta a porta. Així, el tradicional model de contenidors al carrer amb aportació voluntària anirà quedant com un model residual perquè no aconsegueix els índexs de recollida selectiva desitjats.

El canvi més important del model de contenidors tancats respecte del tradicional, és que els contenidors d’orgànica i el de resta estan tancats i només es poden obrir amb una targeta personalitzada que té cada llar. A més, el de resta, on llencem els residus que ja no es poden reciclar, només es pot obrir un dia concret cada setmana. El gerent del Consorci del Bages per a la gestió de residus, Ricard Jorba, va destacar ahir a Sallent que «l’objectiu és que la ciutadania separi els residus en origen i reduir el que arriba al dipòsit, que ja no es pot reciclar».

A Sallent, el primer municipi on s’aplicarà, aquests dies la ciutadania rep el material necessari per posar en marxa el sistema: un cubell, bosses compostables per separar l’orgànica a casa, les targetes amb les quals podran obrir els contenidors i el material informatiu de la campanya. Segons l’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, el municipi ha apostat per fer el canvi «per consciència ambiental i perquè tenim unes dades que no són bones, d’un 30% de recollida selectiva, una xifra que s’ha de duplicar, com a mínim, per complir la normativa i per sostenibilitat».

El canvi de contenidors es farà efectiu els dies 21, 22 i 23 de març i el 24 ja estaran operatius els nous i qualsevol ciutadà que vulgui utilitzar el d’orgànica o el de resta haurà de fer servir la targeta electrònica per obrir-lo. Els contenidors de resta només es podran obrir un dia a la setmana. Els d’orgànica, en canvi, podran ser utilitzats cada dia però també s’hauran d’obrir amb la targeta. I els contenidors d’envasos, paper i vidre seran d’accés lliure, com fins ara.

En aquest sentit, el regidor de Medi Ambient, Miquel Estruch, assegurava ahir que «venim d’un model esgotat on sembla que a la resta podem posar-hi tot el que vulguem. Si a casa seleccionem bé els residus, veurem que a la resta ens hi queda molt poca cosa i que un dia a la setmana d’obertura del contenidor és suficient».