Una estela de persones disfressades ha omplert els carrers de Sant Fruitós de Bages aquest dissabte en la rua familiar de Carnestoltes. Els carrers del municipi han recuperat l'alegria de la prepandèmia, que ha despertat la imaginació dels santfruitosencs. Els assistents han tret les gales més divertides de l'armari per celebrar la festa de la disbauxa.

Entre les disfresses, no hi han faltat els vikings ni els pirates, però tampoc podia deixar de fer-hi acte de presència l'estrella d'enguany; la d''El Juego del Calamar'. Infants i adults han sortit de la plaça Alfred Figueras en direcció al pavelló i ho han fet animats pels Asmodaics i Goilaters i la Batukada Shangó.

Sant Fruitós ha organitzat per aquest dissabte dues rues, una familiar i una jove, que culminaran amb un tast musical cadascuna. El concert Reggae per a Xics posa punt final a la rua familiar, mentre que el de Búhos posa tanca la dels joves, prevista per a les nou del vespre.