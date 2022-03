Cada diumenge, una missa celebrada en ucraïnès i seguint el ritual bizantí reuneix mig centenar d’ucraïnesos a l’església de Sant Joan de Vilatorrada. Es tracta d’una missa que se celebra en ucraïnès i en la qual ahir van assistir també una vintena de refugiats d’aquest país que ara s’estan a Vic, de manera que ahir hi havia més assistents del que és habitual la resta de setmanes.

Aquest ritual es caracteritza, entre altres factors, perquè una bona part de la missa és cantada, en diversos moments el capellà està d’esquena als fidels i també perquè aquests, en diverses ocasions, en comptes de posar-se drets, s’agenollen.

En la missa d’ahir, a part de l’assistència dels refugiats que s’estan a Vic, destacava l’excepcionalitat de la situació de guerra a Ucraïna perquè es va pregar per la pau així com pels difunts que està provocant el conflicte, ja siguin militars, homes, dones i infants. També mostrava l’excepcionalitat d’aquests dies el fet que s’hagi situat una bandera ucraïnesa al faristol des d’on es llegeixen les diferents lectures. I, al seu davant, tres panets en oferiment de la comunitat als difunts, seguint una tradició del país.

Volodymyr Kalabishka és el sacerdot que cada setmana oficia aquesta missa. Explica que aquesta eucaristia se celebra des de fa uns 15 anys, encara que tot havia començat abans, cap al 1996, arran de l’interès del capellà de Torelló, Josep Casanovas, que estava molt vinculat amb Ucraïna, diu Kalabishka, i que amb el temps va buscar la manera de poder atendre la comunitat ucraïnesa que hi havia aquí. Kalabishka explica que ell mateix va parlar amb el bisbe i, des de fa uns tres lustres, cada diumenge oficia missa a Sant Joan, a la qual, a més de veïns del poble també hi assisteixen ucraïnesos procedents d’altres punts de la Catalunya Central, com Manresa, Igualada, Navàs o Guissona, entre altres. El capellà també detalla que, a part de la missa setmanal de Sant Joan, cada segon diumenge de mes en fa una altra a Igualada i, un cop al mes, a Sant Hilari Sacalm.