Lluny d’apaivagar-se, la polèmica que hi ha hagut tot aquest mandat a Súria al voltant dels projectes de la nova biblioteca i d’un Servei d’Atenció Integral en l'Àmbit Rural per a la gent gran (SAIAR), ha tornat a revifar des que el govern del PSC i el GIIS perdés la majoria fa uns mesos, amb la sortida de Pere Requena del GIIS, que ara és a l’oposició com a no adscrit. Ell mateix, juntament amb els 3 regidors d’ERC, els 2 de l’aiS i la de Junts per Súria, han acordat una moció conjunta que presentaran al ple d’aquest dijous vespre per exigir la paralització dels dos projectes.

Els portaveus dels tres grups i Requena han fet públic aquest dimecres el contingut de la moció en un acte que ha tingut la presència de l’alcalde, Albert Coberó, entre el públic. D’entrada, no s’oposen a la construcció del SAIAR, però en qüestionen la conveniència i la ubicació, que l’Ajuntament planteja a l’espai que ocupava Cal Pau, on ells hi voldrien construir la biblioteca. Per això demanen informació exhaustiva sobre la seva viabilitat abans de prendre una decisió definitiva, i volen que surti d’un ampli consens «que ara no hi ha».

L’edifici de Cal Pau havia de ser l’espai de la nova biblioteca segons un avantprojecte que es va elaborar en l’anterior mandat, amb el govern de l’actual Junts per Súria, ERC i l’aiS, però el nou consistori, amb el PSC i GIIS al capdavant, el va aturar. Al seu lloc hi vol ubicar el SAIAR, i planteja la biblioteca al solar de l’antic cinema Califòrnia. El procés ja està en marxa, i ja fa un mes que va començar l’enderroc de Cal Pau, però l’oposició fa valer ara la seva majoria per evitar que els projectes continuïn endavant, si bé defensa que es mantingui l’enderroc per motius de seguretat. Abans de fer cap altra actuació, demanen un estudi de necessitats d’equipaments en l’àmbit sociocultural, que inclogui els que ja hi ha actualment al municipi, per poder justificar o no la construcció del SAIAR, i un altre estudi per determinar quin és el públic potencial d’ús d’aquest servei, acompanyat d’una enquesta sobre les preferències d’aquest col·lectiu.

Igualment, i veient «l’envergadura» i «la quantia econòmica de les dues actuacions», l’oposició proposa un estudi econòmic per valorar-ne la viabilitat de construcció i manteniment, tenint en compte possible subvencions, el nombre de places públiques, concertades o privades al SAIAR, i les provisions de modificacions de crèdit si es dona el cas, a banda d’un calendari previst per als dos projectes. A més, es vol crear una comissió amb representants veïnals, tècnics i polítics per analitzar la millor ubicació per als dos equipaments. Mentrestant, i així es conclou la moció, es demana la paralització de totes les actuacions, excepte l’enderroc i qualsevol intervenció en matèria de seguretat a Cal Pau, «per no malgastar més diners públics sense un consens ampli de municipi».

Lluny d’una moció de censura

Els quatre portaveus destacaven «l’esforç important que s’ha fet des de l’oposició» per consensuar aquest document, però que consideren necessari per l’envergadura dels projectes «i que és responsabilitat de tots», apuntava la cap de files d’ERC, Marta Viladés. Asseguren que va més enllà d’una simple declaració d’intencions i, per tant, entenen que un cop s’hagi aprovat compromet el govern municipal a acatar-la. En tot cas, «no hi ha partida per començar les obres, sinó que cal una modificació de crèdit que ha de passar per ple, i això si que és vinculant», apuntava Viladés, amb la qual cosa d’una manera o altra es posa el govern contra les cordes.

En aquest context, d’entrada els quatre grups descarten una possible moció de censura per continuar defensant la seva postura, per a la qual «ja tenim un consens», deia Viladés, i en aquest sentit afegia que «Súria és molt més que aquests dos projectes, i per a una moció de censura caldria una entesa molt més important, que ara no hi és».

La portaveu de l’aiS, Carme Besa, ha recordat que la polèmica a l’entorn d’aquests equipaments s’ha arrossegat tot el mandat (fins al punt que es va crear una plataforma veïnal que va recollir 1250 firmes a favor d’ubicar la biblioteca a Cal Pau), i ha posat sobre la taula la negativa del govern davant les reiterades peticions que s’han fet sobre una consulta popular. També ha apuntat que el seu grup es va abstenir en la votació dels últims pressupostos amb la condició que es paralitzés el SAIAR, i en aquest sentit defensa un parèntesi per repensar els projectes i dotar «d’un full de ruta clar» a qui governi en el proper mandat. Una tesi que també ha defensat Mireia Enfedaque, de Junts per Súria, mentre que el regidor no adscrit Pere Requena, ha assegurat que «ens hem posat d’acord en clau de poble, i no de partits», i ha lamentat que des del govern «no se’ns han explicat bé els números de l’obra, ni del manteniment, ni del personal».

La moció es preveu aprovar al ple que es farà aquest dijous, a les 7 del vespre.