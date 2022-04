El Parc Geològic de la Catalunya Central ha revalidat el segell Unesco, que va obtenir el novembre del 2015 i que ara s’ha considerat mereixedor de seguir-lo ostentant. Ho ha confirmat el Consell Comarcal del Bages, que n’ha rebut la notificació oficial després que el passat mes de novembre rebés dos avaluadors designats per la Unesco, que van conèixer l’estat i l’evolució de la proposta geològica i turística. Una revàlida ja estava prevista per a final del 2020, però que la situació d’excepcionalitat a nivell mundial causada per la pandèmia va fer endarrerir.

Els avaluadors van fer quatre jornades, tres de les quals les van dedicar a recórrer el territori per veure ‘in situ’ els avenços que s’han fet en aquests sis anys. Ja llavors el conseller comarcal de Turisme, Agustí Comas, expressava que ho afrontaven «amb il·lusió i confiança», en base a «la bona feina feta en tot aquest temps, perquè els requisits que es havien dit que havíem d’anar complint, creiem que els hem assolit».

En aquest sentit, Comas incidia en aspectes com ara el de la difusió i senyalització, ja que s’han instal·lat cartells generals a les principals carreteres d’accés, i n’hi ha a cada poble; i també al fet que s’han habilitat dos espais clau. D’una banda, el centre explicatiu que s’ha obert a l’estació superior del funicular de Sant Joan, amb tot el que representa per la importància cabdal que té Monserrat; de l’altra, el centre d’acollida, situat a l’antic CAT de Sallent, a la Botjosa (que encara no està obert), que ha de permetre oferir un espai central. Aquest centre compta amb cinc grans plafons lluminosos amb informació del territori del Geoparc i s’ha aprofitat material existent de l’anterior infraestructura expositiva per oferir informació sobre el geoparc i la seva història geològica, sobre els geoparcs mundials que hi ha reconeguts per la Unesco, sobre les roques del Geoparc, i els principals indrets visitables i les experiències que ofereix aquest projecte turístic. També oferirà un audiovisual de 5 minuts de durada, disponible en 4 idiomes.

L’itinerari que van seguir els avaluadors els va mostrar no només els avenços que s’han fet en aspectes puntuals, sinó també per posar de manifest que s’està treballant el geoparc com una oferta global, sobretot turística, però que també abasta altres àmbits, a partir d’aquesta riquesa geològica. Així, a banda d’espais cabdals com Montserrat, es va visitar per exemple el conjunt arquitectònic de Castellet, a Sant Vicenç, la Casa Torres-Amat de Sallent o les Tines dels Manxons de Callús, actuacions que formen part del conjunt de projectes turístics que s’han desenvolupat amb ajuts europeus Feder, sota el paraigua del Geoparc.

Però també espais com el paratge de margues blaves conegut com les Muntanyes Russes, a Sant Vicenç, el Camp d’Aprenentatge i el Museu de Geologia Valentí Masachs, a la UPC, perquè la geoconservació i la divulgació són també dos vessants clau d’aquest projecte.