Sant Fruitós de Bages serà diumenge que ve la seu de Sons per la llibertat, una trobada que reunirà cantaires d’arreu de Catalunya de les formacions populars ciutadanes que van sorgir per reclamar amb els seus cants la llibertat dels líders independentistes que van ser empresonats pel judici del Procés, i també el retorn dels exiliats.

Una Música per la Llibertat, que és com es va batejar aquesta iniciativa (amb El cant dels ocells com a himne senyera), que va tenir precisament el seu origen a Sant Fruitós i que va agafar sobretot volada durant tot el temps que els condemnats van estar tancats als centres penitenciaris, i especialment al de Sant Joan de Vilatorrada, on es van fer populars i sistemàtiques les trobades al pla de Lledoners.

En aquesta trobada és previst que es reuneixin integrants d’una vintena d’aquestes formacions populars, entre les quals de municipis de la Catalunya Central, com ara Artés, Berga, Manresa, Santa Maria d’Oló, Santpedor i Sant Fruitós, però també d’altres punts de fora d’aquest territori, com Lleida, Barcelona (dels barris de Gràcia i de la plaça del Rei), Vilafranca, Vilassar de Dalt, la Vall de Ribes i l’anomenada Banda del tercer grau de la presó de Mas Enric, on va romandre tancada l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

La trobada durarà tota la jornada, començarà amb una arribada de 10 a 11 sota el Cobert del Batre i, tot seguit, s’iniciarà un assaig per cordes. A la 1 començarà un dinar popular, i amb tertúlies i sobretaula. El concert de totes les formacions tindrà lloc a partir de 2/4 de 6 de la tarda.

Integrants de Música per la Llibertat, majoritàriament provinents del Bages, es van tornar a congregar fa una setmana al pla de Lledoners, trobada a la qual van assistir una cinquantena de persones i que va tenir la presència de tres dels que van ser empresonats al centre de Lledoners: Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez. S’hi van interpretar algunes de les peces més habituals, com El cant dels ocells i L’estaca», i els líders independentistes que hi van assistir van tenir paraules d’agraïment per a totes les persones que durant el seu empresonament a Lledoners van cantar a les portes del centre.