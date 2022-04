Navarcles ha portat terme diferents accions de millora de l’accessibilitat a la zona del llac, actuacions encarades principalment a reforçar la seguretat dels vianants i dels caminadors a les portes d’un període, el de primavera i estiu, en què aquest espai de lleure és especialment freqüentat.

Una de les intervencions que s’hi ha fet ha estat la de delimitar al pont, que alhora fa de presa, una vorera amb pilones i separadors que permet ara el pas de vianants amb més seguretat. També s’hi han habilitat dos passos de vianants elevats, que fan que els vehicles redueixin la velocitat, i s’han arreglat les entrades del camí del llac. En aquest cas, el que s’hi ha fet és rehabilitar la vorera, ampliant-la i adaptant-ne els pendents. Per acabar l’entrada al camí del llac s’hi ha instal·lat una tanca de fusta per evitar possibles caigudes al costat del pont.

L’Ajuntament també ha informat que en breu se substituiran els ressalts de goma que hi ha a la pujada del camí del Galobard fins arribar a la cruïlla del carrer Pedraforca per uns altres d’asfalt, més suaus que els actuals per al pas de vehicles.

A més, també està prevista la instal·lació d’un total de catorze punts de llum nous al final d’aquesta pujada del Camí del Galobard -en concret, des de la cruïlla del carrer Pedraforca fins a la carretera de Moià-, una zona que actualment està sense enllumenat públic, la qual cosa la fa poc idònia a partir del vespre.