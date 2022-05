Més de 350 persones es van aplegar diumenge sota el Cobert de la Màquina de Batre per gaudir del gran dinar de germanor, el darrer dels actes de la Setmana de la gent gran de Sant Fruitós de Bages que durant set dies ha ofert variades propostes adreçades a aquest col·lectiu.

Prèviament al dinar de germanor, un gran grup de persones van poder seguir la tradicional missa en aquest mateix punt i posteriorment van compartir un dinar on es va reconèixer a 22 santfruitosencs i santfruitosenques que enguany han celebrat 80 i 90 anys i també aquells que havien celebrat l'efemèride durant els darrers dos anys en què aquest dinar no havia pogut celebrar-se. Durant l’acte es va fer un especial reconeixement a les persones més grans del municipi que enguany han estat Teresa Arqué Vilajosana, Montserrat Vila Font, Floris Carrera Arisa i Florenci Vendrell Vila.

En total es van servir 360 racions d'arròs que van compartir els avis i àvies del municipi acompanyats de la gent gran dels esplais de Navàs, Santpedor, Artés, Sallent, Sant Joan de Vilatorrada, Balsareny i Cardona, en la primera trobada d'esplais de municipis del Bages. Posteriorment al dinar, els i les assistents van poder gaudir dels diferents espectacles que han treballat els esplais de la gent gran de la comarca.

La jornada va comptar amb la presència dels representants institucionals dels diferents municipis, acompanyats per l'alcaldessa Àdria Mazcuñán i la regidora d'Atenció a les Persones, Cristina Murcia. Aquesta primera trobada d'esplais ha estat molt ben rebuda pels municipis participants i ja es treballa per poder realitzar la segona edició.

El divendres previ una quarantena de persones van poder gaudir d'una sortida a la Garrotxa on els participants van poder visitar l'Espai Cràter, gaudir d'una passejada amb tren per la zona volcànica i d'una passejada per la Fageda d'en Jordà. Durant la setmana de la gent gran el consistori ha ofert múltiples i variades propostes com una sessió de cinefòrum, la jornada saludable o un taller de risoteràpia.