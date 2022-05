La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages l’estudi sobre alternatives per a la reforma del jardí de l’antiga colònia industrial de Valls de Torroella. Es tracta d’un espai de 3.480m2 situat al centre del nucli a tocar de l’església parroquial i del CEIP Sant Esteve, on s’hi combinen el seu caràcter de jardí històric amb les necessitats mediambientals i de lleure per a la ciutadania.

Actualment aquest jardí presenta certes problemàtiques amb la vegetació i no respon a les necessitats funcionals d’un espai de lleure i descans. Per tot això l’Ajuntament es planteja la necessitat de la seva reformar per garantir un espai públic atractiu i de qualitat. Les actuacions estimades tindrien un cost aproximat de 190.000 euros.