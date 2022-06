Cardona celebra la segona edició de la Festa de la Sal, que enguany arriba amb més d’una vintena de propostes culturals, amb els grups Renaldo i Clara, Mabel Flores i les Fourchettes com a caps de cartell. A més, hi haurà una setantena de parades i activitats lúdiques i gastronòmiques per a tots els públics: circ, teatre, màgia, dansa, música, exposicions, tastos... (La programació es pot consultar a la pàgina web festadelasal.com).

Com a novetat, aquest vespre es farà un acte inaugural al Parc Cultural de la Muntanya de Sal obert a tothom amb una visita a la muntanya (20 h), un tast gastronòmic amb la Cuina del Ganxet (21 h), i seguidament les actuacions de Swing Shot la Vella Dixieland. Una altra novetat és que durant el cap de setmana es podrà tastar i comprar sal comestible. El producte es comercialitzarà amb el nom de Sal de Cardona i es vol vendre com a producte de qualitat i genuí de la vila. Segons fonts de l’ajuntament, «és única per la seva puresa, qualitat i cristal·lització: no acaba de ser fina, sinó que té un granulat especial». El patrimoni, la cultura, el comerç i la gastronomia són els quatre eixos protagonistes de la Festa de la Sal, que enguany amplia els espais i les propostes. Demà i diumenge s’ompliran d’activitat les de la Fira, del Vall, del Mercat i Santa Eulàlia, així com també al Museu de Sal Josep Arnau i al Casal Graells. Els organitzadors de la Festa de la Sal (Ajuntament de Cardona conjuntament amb la Fundació Cardona Històrica, la productora cardonina Udurae i l’Agència de Desenvolupament Local) animen a cardonins i visitants a assistir-hi. Cardona posa en valor la seva essència i els seus orígens