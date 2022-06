Amb música i amb l’estrena d’un reportatge, el col·lectiu Música per la Llibertat, el moviment popular nascut al Bages que reclamava la llibertat dels independentistes presos amb cançons mentre van ser a Lledoners, va celebrar ahir al vespre al municipi d’Artés un acte commemoratiu dels més de 4 anys de la iniciativa. L’acte va reunir més de 200 persones vingudes d’arreu de Catalunya i va tenir la presència dels exconsellers Jordi Turull i Joaquim Forn i també de Jordi Pesarrodona, entre d’altres. A última hora s’hi van afegir els artistes Lloll Bertran, que va interpretar algunes cançons, i Celdoni Fonoll, que va recitar poemes.

La jornada, que s’havia de celebrar el mes de gener però es va suspendre a causa de la covid, va començar amb la interpretació d’algunes de les cançons més populars, com El cant dels ocells, L’estaca, Els indignats i Ni un pas enrere, a la sala 2 de gener, on posteriorment es va estrenar el reportatge Música per la Llibertat, d’Antoni Cuadrench. El treball fa un recull dels actes que es van dur a a terme a Lledoners durant l’estada dels independentistes presos, que ahir els assistents a l’acte es van poder endur en un llapis de memòria.

L’acte de reconeixement a les persones que durant l’empresonament dels líders independentistes a Lledoners van cantar per reclamar la seva llibertat es va tancar amb una xocolatada i altres actuacions.