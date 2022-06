La Secció Local d'Esquerra Republicana del Pont de Vilomara i Rocafort ha escollit per unanimitat a Sílvia Oliva i Pando com a cap de llista de les eleccions municipals del 2023.

Oliva, de 46 anys i mare de dos fills, surienca de naixement, però "vilomarenca de cor”, viu al municipi del Pont des de fa 18 anys. És graduada en moda i confecció, i també en administració. Oliva té experiència en l'àmbit polític com a presidenta de la Secció Local d'ERC del Pont de Vilomara i Rocafort i com a secretària de Feminismes d'ERC Bages.

La cap de llista republicana valora molt positivament tota la tasca que han fet els seus companys i companyes a l'oposició de l'Ajuntament en les dues legislatures en què ERC ha tingut representació al consistori, i apunta que "continuaré treballant dia a dia, per tots els pobles, totes les urbanitzacions i totes les zones que conformen el nostre municipi, tal com s'ha fet fins ara, amb noves propostes i si pot ser des del govern". Uns projectes que, com diu ella mateixa, han estat en benefici de tots els vilomarencs, vilomarenques, rocafortins i rocafortines, com ara els pressupostos participatius infantils, impuls de la redacció de l'ordenança de civisme, la col·locació del cor solidari, la col·locació de càmeres de seguretat, o la col·locació de la minideixalleria, entre altres.

Sílvia pren el relleu d'Estefania Torrente i Guerrero que per motius laborals no continuarà com a cap de llista a les pròximes eleccions municipals, però si continuarà donant suport com a membre de la Secció Local, al grup municipal.