Sant Joan de Vilatorrada iniciarà avui les obres d’urbanització del primer tram del carrer Major, entre els carrers Migdia i Riu Cardener. Aquests treballs en una de les principals artèries del municipi es poden considerar com una segona fase de la renovació que es va fer l’any 2010, quan es va executar la urbanització del tram que va des del carrer del Sol fins al carrer d’Àngel Guimerà.

La previsió és que aquesta part del carrer Major estigui tallada fins al mes de novembre, quan es preveu que hagin finalitzat les obres. Hi podran continuar passant els vianants, però els vehicles no hi podran circular. L’alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Solernou, ha assegurat que "tots els veïns i veïnes ja han estat informats prèviament dels treballs, s’ha estudiat cada cas amb detall i s’habilitaran zones d’aparcament prioritàries" per al veïnat d’aquesta zona. D’altra banda, Solernou també afirma que "seran uns mesos feixucs, on totes i tots haurem de tenir paciència, però també estem segurs que l’obra esdevindrà una gran millora per al municipi".

El nou tram del carrer Major permetrà també la renovació del sistema de clavegueram i de l’enllumenat de la zona. "Es tracta d’una xarxa de clavegueram obsoleta i considerem que ara és millor canviar-la per evitar riscos a llarg termini", ha explicat l’alcalde. Pel que fa a l’enllumenat, és format per llumeneres força antigues i una instal·lació de baixa tensió que cal reemplaçar. Per això, es canviaran per làmpades LED, seguint el criteri estètic del tram canviat al 2010.

En definitiva, l’objectiu és que el primer tram del carrer Major quedi en la mateixa línia que la part que es va remodelar fa 12 anys, i es farà un canvi adequat a les necessitats actuals urbanístiques. A les voreres, es col·locarà un paviment de lloses de formigó prefabricat, i a la zona de trànsit de vehicles i aparcament, es col·locarà un paviment asfàltic que tingui la capacitat mecànica correcta per absorbir el flux de trànsit. També es millorarà la connectivitat tecnològica de la zona.

Canvis en la línia de bus

El tall de circulació que provocaran els treballs d’urbanització del primer tram del carrer Major de Sant Joan comportarà també canvis en la línia d’autobús que uneix el municipi amb la capital del Bages. D’aquesta manera, el bus que fa el trajecte de Manresa a Sant Joan de Vilatorrada, que entrava al municipi per la zona del Congost i la Pirelli i feia parada al barri del Palillo, ara accedirà al poble per la C-55 i entrarà pel Pont Nou, de manera que no passarà per la zona del Palillo i farà la primera parada a la plaça de l’Església, per seguir després la seva ruta habitual. En direcció contrària, és a dir, en el trajecte que va de Sant Joan cap a Manresa, sí que es mantindrà la parada del Palillo com fins ara.