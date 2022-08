Balsareny organitzarà una jornada aquest diumenge dedicada al llegat de Pere Casaldàliga, dos anys després de la seva mort, que inclourà una caminada fins a la resclosa dels Manresans, el punt d’inici de la Séquia, on es duran a terme diverses activitats culturals vinculades a les causes que defensava el bisbe emèrit de São Félix do Araguaia (Brasil).

El punt de trobada serà a la sala del bisbe Pere Casaldàliga, situada a la plaça de l’Església, des d’on a 3/4 de 6 de la tarda es començarà la caminada fins a la resclosa dels Manresans, on hi ha prevista la xerrada titulada La Mare Terra, l’ecologia ens interpel·la, a càrrec de Sergi Fontseca, de la Comissió Medi Ambient de Balsareny Educa, i Raül Vico, de la Fundació Pere Casaldàliga. Posteriorment, es donarà pas a la poesia i a la música amb l’activitat Vides per la Vida. L’organització oferirà acompanyament amb cotxe fins a la resclosa dels Manresans per a aquells participants que ho sol·licitin.