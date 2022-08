L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha rebut una subvenció de 50.000 de la Diputació de Barcelona per a la compra d'habitatges a través del dret de tanteig i retracte, una possibilitat que tenen les administracions locals per a comprar un immoble abans que la propietat l'ofereixi a un tercer.

La comissió de polítiques d'habitatge del municipi, que es reuneix de forma regular des del 2021, va decidir treballar per crear un parc d'habitatge social al municipi a través de la compra d'immobles que es consideressin adients i on es pogués optar a aquest dret de compra.

D'aquesta manera, l'Ajuntament ja ha adquirit 2 immobles per valor de 144.000 euros, un import que es reduirà en 50.000 menys, gràcies a la subvenció rebuda, a la qual el consistori hi ha optat per primera vegada.

Aquests immobles, situats a l'avinguda Sant Joan i a l'avinguda Joan Sanmartí, disposen de dues habitacions, cuina, menjador i bany i es destinaran a lloguer assequible per a joves menors de 35 anys.

Actualment, s'està treballant per a executar les obres menors necessàries per a fer-los totalment habitables i es preveu que a partir del mes d’octubre es pugui obrir una convocatòria pública per tal de poder-los posar a disposició dels joves del municipi per facilitar-los l'emancipació cap al seu primer habitatge.

A banda d'aquests habitatges que es destinaran a lloguer social, Sant Fruitós de Bages també compta amb un bloc de dos pisos destinats a emergència social. D’aquesta manera el municipi ha adquirit en els darrers dos anys els quatre primers habitatges de titularitat municipal del municipi.