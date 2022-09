La Festa Major d’Artés arrenca aquest divendres, 2 de setembre, amb una àmplia i variada oferta d’actes culturals, musicals, lúdics i esportius per a totes les edats. Des d’avui fins dimarts, Artés viurà cinc dies de festa amb un programa que reprèn la normalitat després de dos anys de restriccions per la covid.

Segons apunta l’equip de govern a la salutació del programa, «després de dos anys difícils, arriba la festa major amb força i ganes de tornar a omplir carrers i places». Les activitats que es programen són un bon al·licient per motivar petits i grans: «És un moment per compartir experiències, de retrobament, de gaudir i de fer poble». En aquest sentit, la regidora de Cultura, Elisabet Carracedo, fa una crida a la participació i al respecte: «que tothom gaudeixi al màxim de la festa però amb respecte, tant a l’espai públic com a tots els col·lectius, és a dir que sigui una festa lliure de qualsevol tipus de violència, assetjament o agressió».

El pregó d’aquesta tarda a càrrec del Consell d’infants, i la posterior trobada de bateries, donaran el tret de sortida a la festa.

Al vespre s’obrirà l’espai Happy Food Trucks, on la gent podrà menjar-hi, fer activitats, gaudir de versions, música d’artistes locals i jazz en directe. Demà, diumenge i dilluns aquest espai obrirà portes a partir de les 6 de la tarda, al complex cultural de Cal Sitges. La música tindrà un paper rellevant a la festa major, amb actuacions de grups com Porto Bello o Dalton Bang.

Un altre plat fort seran els actes de cultura popular, amb exhibició castellera dissabte a la tarda, ballada dels bastoners al vespre, i trobada gegantera diumenge al matí, amb la participació de 9 colles. «Tornem a recuperar l’activitat de cultura popular, que es va veure molt afectada per la covid», remarca Elisabet Carracedo.

Com a novetat d’enguany destaca la Nit Bruixa, que es farà demà de les 8 del vespre a les 12 de la nit a Can Cruselles. Serà un espai esotèric amb parades, màgia, endevinadors que faran consultes gratuïtes, i tallers i activitats per als més petits. A part, els nens i nenes podran gaudir aquests dies de moltes altres propostes: hora del conte, espectacles, atracció de la barca ecològica, joc de màscares, laser tag, muntatge de circ, zona d’atraccions, i festa de l’aigua amb un tobogan gegant de 40 metres instal·lat al passeig Diagonal, dilluns al matí.

Altres propostes són per exemple el concurs de paelles, l’escape room i el showcooking. I en l’àmbit esportiu no hi faltaran partits de futbol, sortida amb BTT, 3x3 de bàsquet, partides d’escacs, sessió de ioga, torneig de tennis taula i de tie-break.

El castell de focs posarà punt final a la Festa Major d’Artés, dimarts. Tots els actes i horaris es poden consultar a la nova pàgina web cultura.artes.cat.