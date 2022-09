La música és un dels ingredients principals de la Festa Major d’Artés, amb concerts de diferents estils, tant per als joves com per al públic adult.

El cap de cartell d’aquest divendres a la nit serà el grup de pop-rock Porto Bello, amb un concert de lluita i reivindicació d’un món diferent. L’actuació es farà a la 1 de la nit al Passeig Diagonal, on abans, a les 11, pujarà a l’escenari Mater, un grup de rock que fusiona les sonoritats electròniques amb el rock clàssic. Tancarà la jornada PD Kat!. Demà, dissabte, la Cobla Mediterrània serà l’encarregada d’amenitzar l’audició de sardanes que es farà a 2/4 de 7 de la tarda al parc de Can Cruselles. I quan es faci fosc serà el torn dels concerts. A 2/4 de 10 la nit actuarà el grup de jazz Timothée Kamba Quartet, al complex cultural de Cal Sitges. A les 10 de la nit, a la sala Dos de Gener, ball amb el trio Sol de Nit. A les 11 de la nit, serà el torn de la banda tribut a Red Hot Chili Peppers: Red Hot Chili Covers, que actuarà a Cal Sitges. I després, concert de rock amb Tupé. Diumenge, més música. A les 10 de la nit, ball amb Trio Rimel al parc de Can Cruselles. I a la mateixa hora a l’espai del complex de Cal Sitges, concert de rumba amb Alma de Boqueron. A continuació, cap a la mitjanit, les versions de Vintage Hit Songs faran cantar i ballar als assistents. Dilluns, 5 de setembre, nova cita per als amants de les sardanes. L’audició serà a les 8 del vespre al parc de Can Cruselles amb la cobla Juvenívola. En acabat, pels volts de les 10 de la nit, ball amb Duo Cotton Club. El jovent podrà gaudir dilluns del concert de Dalton Bang, amb versions que ompliran de festa Cal Sitges. Començarà a 2/4 d’1 de la nit. I després, DJ Arzzett. I dimarts, darrer dia de Festa Major a Artés, serà el torn de les havaneres amb Port Bo. El grup de Calella de Palafrugell omplirà de música el parc de Can Cruselles, a les 9 de la nit. Festa Major Alternativa A part dels actes de la Festa Major organitzats per l’Ajuntament d’Artés amb la col·laboració d’entitats del poble, aquest dies també se celebra la festa major alternativa. L’Ateneu Popular la Falç d’Artés programa actuacions musicals, espectacles infantils, àpats i altres propostes, al Bosquet de l’Aplec.