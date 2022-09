L’equip de govern de Santpedor, format per ERC i Junts, insisteix a mantenir-se al marge del debat entre els partidaris i els opositors del retorn de les vaquetes, que es decidirà demà en la consulta popular. Els dos partits en coalició, així com Progrés Municipal, eviten posicionar-se, a diferència d’altres formacions polítiques, com la CUP o En Comú Podem, que ja han expressat la seva posició contrària a la recuperació de la festa. Els del govern local refermen la seva opció de ser neutrals per evitar influenciar el resultat, mentre que diversos partits a l’oposició lamenten que el debat ciutadà no es traslladi a la política.

L’alcalde de Santpedor, Xavier Codina (ERC), assenyala que el més important en aquesta pròxima consulta és obtenir «una radiografia completa del municipi». En aquest sentit, considera que els esforços del govern local, més que en defensar un punt de vista, s’han de centrar a fer una crida a la participació en aquesta segona consulta promoguda per un grup de veïns, que van recollir més d’un miler de firmes amb l’objectiu de tornar a votar sobre el futur de les vaquetes, que es van suprimir l’any 2019 després que guanyés el «no» en la primera votació. Davant d’aquesta segona oportunitat per votar, el regidor Albert Espinalt (Junts), també veu necessari aconseguir la «màxima representació ciutadana per tal que el resultat s’assumeixi per totes les parts». Espinalt afegeix que les vaquetes «és un tema delicat, que genera opinions diverses, inclús dins dels mateixos partits, per això és important que adoptem una posició neutral per evitar influenciar en la decisió de vot». Alhora, posa en relleu que la continuïtat sobre les festes relacionades amb els correbous «és un debat ampli que s’hauria d’abordar al Parlament de Catalunya i evitar deixar-ho en mans dels ajuntaments petits». En la mateixa línia, la regidora Rosa Pérez (Progrés Municipal), llista associada al PSC que és a l’oposició, explica que el seu partit tampoc ha volgut fer campanya a favor o en contra de les vaquetes. La seva formació va ser la que va presentar la moció a l’Ajuntament de Santpedor per iniciar la tramitació administrativa de la nova consulta, a la qual es va donar llum verda. Tot i això, Pérez aclareix que van voler donar resposta a la demanda dels veïns, «però sense la voluntat de posicionar-nos en cap sentit». De cara a la votació, fa una crida al respecte entre les diferents visions. De fet, el grups municipals amb representació han demanat, en un comunicat conjunt, que la consulta se celebri amb normalitat, sense accions en contra la llibertat d’expressió, una vegada es coneguin els resultats. Partits contraris a les vaquetes Entre els partits amb representació a l’Ajuntament de Santpedor, n’hi ha que han optat per posicionar-se de forma contundent en contra de la recuperació de les vaquetes. És el cas de la CUP, que ha fet públic un comunicat en què demana explícitament als veïns que acudeixin a Cal Llovet per votar que «no». Un dels regidors del partit, Pau Clusella, lamenta que la resta de formacions hagin evitat entrar en un debat «que seria molt sa i enriquidor» sobre el futur d’una festa, «que genera controvèrsia al poble». En aquest sentit, considera que «hi ha un càlcul estratègic per part del govern local de cara a les pròximes eleccions municipals del 2023». Una altra de les formacions polítiques que manifesta la seva posició contrària a l’espectacle de les vaquetes és Santpedor En Comú Podem. El regidor Xavier León destaca que l’any 2017 van ser el primer grup municipal a reclamar la necessitat de celebrar una consulta ciutadana sobre el tema. Respecte a la decisió del govern local de no posicionar-se, considera que «estan en el seu dret, però convindria abordar el debat amb tots els partits, entitats i veïns, en ser un tema transcendent per Santpedor». Amb tot, valora positivament l’aposta «per la democràcia participativa, amb una consulta que dona veu a la ciutadania».