Monistrol de Montserrat celebrarà el proper cap de setmana, 29 i 30 d’octubre, la 28a edició de la Fira de la Coca i el Mató, que retornarà a la normalitat després que fa dos anys es va haver de suspendre i l’any passat es va reprendre però amb restriccions. Aquesta vegada s’esperen una cinquantena de parades, gairebé les mateixes que el 2019, vinculades al sector agroalimentari, i espcialment al mató de Montserrat i les coques artesanes també elaborades a la zona, si bé enguany també es recuperarà la presència del tèxtil i l’artesania, segons ha explicat l’alcalde, Joan Miguel.

Tant dissabte com diumenge el certamen obrirà a les 10 del matí, per bé que la inauguració oficial serà dissabte al migdia amb presència del conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena.

A més de les parades, hi haurà activitats paral·leles per acompanyar la fira. En l’àmbit gastronòmic destaca una masterclass de cuina amb la reconeguda xef del restaurant Semproniana, Ada Parellada, dissabte a les 5 de la tarda. Entre les propostes de caire lúdic i tradicional hi haurà una l’animació itinerant de Jordi Callau i Companyia que recorrerà l’espai firal en diversos moments al llarg del cap de setmana. Així mateix, hi haurà actuacions dels Tabalers de la Penya Jove Diables Els Tronats dissabte a 2/4 d’1 i tots dos dies també a 2/4 de 8; i actuacions dels grallers, els geganters i els bastoners, les tardes de dissabte i diumege, mentre que diumenge al migdia actuaran els gegants i el bou de Viserta i la xaranga Bandtorrats, i hi haurà una roda d’esbarts. També hi haurà concerts i espectacles infantils.

La fira coincidirà enguany amb la celebració del centenari de l’arribada dels Ferrocarrils de la Generalitat a Monistrol, una efemèride que es recordarà amb un acte, dissabte a 3/4 de 10 del matí a l’estació de Monistrol Enllaç.