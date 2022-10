L’Ajuntament de Callús recuperarà la gestió de l’escola bressol Mainada, que estava externalitzada des del 2012 a càrrec de la Cooperativa Incoop. En el darrer ple es va aprovar la municipalització del servei amb els 8 vots a favor del govern d’ERC i els 3 en contra de JxC, responent a una necessitat «que ens demanava el poble», apunta la tindent d’alcalde, Mireia Lladó. El proper pas hauria de ser la construcció del nou edifici per a la llar d’infants, que fa temps que està pendent i sense data, després que l’actual executiu en va aturar el procés fa un any i mig per falta de recursos en plena pandèmia.

Feia temps que l’equip de govern de Callús pretenia municipalitzar el servei «perquè creiem que pot funcionar millor sense intermediaris», apunta Lladó, i sosté que durant aquest temps no s’han complert els motius que van justificar l’externalització en el seu moment, perquè «s’ha demostrat que el servei no ha estat econòmicament més viable ni s’ha millorat la qualitat», entre altres coses, perquè el personal és el mateix. La intenció era recuperar-ne la gestió abans que comencés el curs actual, però els tràmits es van haver d’aturar per qüestions laborals d’ordre intern, i no ha estat possible aprovar l’acord fins ara. Prèviament, es va encarregar un estudi a un assessor tècnic extern que demostrés la viabilitat de la municipalització del servei, i també calia un informe favorable de secretaria. Ara, la resolució de l’acord adoptat és a exposició pública, i es preveu que al gener ja es pugui fer efectiu el traspàs de la gestió a l’Ajuntament. De fet, la concessió a Incoop ja s’havia exhaurit, però s’ha prorrogat.

El futur edifici, aturat

Després de mig segle d’història, la llar d’infants Mainada espera un edifici nou, que s’havia començat a encarrilar fins que l’executiu va decidir posposar-ne la construcció el maig de l’any passat, entre altres coses pels sobrecostos econòmics de la pandèmia. Hores d’ara el projecte encara no té data, i l’equip de govern ja ha dit que descarta reprendre’l en aquest mandat, si bé admet la necessitat d’aquest futur equipament, i la intenció d’abordar-lo de cara al proper en cas que ERC torni a governar, apunta Lladó.

L’escola bressol s’ubica actualment als baixos de l’edifici de l’escola Joventut, on s’hi fa infantil i primària, però l’espai ha quedat petit. La idea amb què es treballava, com a mínim fins ara, era construir un edifici nou en un solar que hi ha just al costat, mitjançant una requalificació prèvia dels terrenys per convertir-los en zona d’equipaments. La modificació puntual de planejament per fer efectiu aquest canvi, que ja estava en marxa, es va haver d’aturar per alguns errors en l’informe tècnic, però amb els estralls de la pandèmia el govern municipal va decidir no continuar, i ja no es va completar el procés, que continua pendent. També implica guanyar un espai de zona verda per compensació al lloc on ara hi ha un barracó de l’escola Joventut, del qual es podria prescindir amb el nou edifici de la bressol.