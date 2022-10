El col·lectiu de músics "Música per la Llibertat" celebrarà aquest dimarts el seu cinquè aniversari amb un "mini concert" davant l'ajuntament de Sant Fruitós de Bages. La iniciativa popular engegada per la santfruitosenca Anna Ortega es va estendre per tot Catalunya i durant aquests cinc anys s'han dut a terme trobades de cantaires i músics davant de la presó de Lledoners i a diversos pobles del país que en ocasions han comptat amb la presència de personatges com Jordi Turull, Jordi Pesarrodona o Josep Rull, entre altres. De fet, cada vespre durant els últims cinc anys els participants han sortit al carrer per reivindicar la llibertat dels líders independentistes presos.

Aquest dimarts a partir d'1/4 de 9 del vespre Música per la Llibertat celebrarà un concert en què els músics interpretaran diversos temes i tancaran l'actuació a les 9 de la nit amb el Cant dels Ocells, que és l'obra que toquen cada vespre. Ortega ha explicat que en el concert d'aniversari hi participaran músics d'arreu del territori.