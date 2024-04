La Fira del Vapor de Sant Vicenç commemorarà el centenari de Ferrocarrils al poble i el bicentenari de Clavé

La presència de la línia de Ferrocarrils, que enguany farà cent anys que va arribar al poble, i la commemoració, enguany, del bicentenari del naixement del compositor Anselm Clavé seran les temàtiques centrals al voltant de les quals es desenvoluparà la Fira del Vapor de Sant Vicenç de Castellet, que tindrà lloc els dies 1 i 2 de juny i que arriba a la seva 16a edició. La imatge i la temàtica s’han fet públiques en l’acte de presentació de la temporada de fires modernistes, que ha tingut lloc aquest cap de setmana a Terrassa

El lema del certamen serà «Sons del passat, vibracions del futur», que relaciona les dues efemèrides amb què s’enfoca la fira: el centenari de l'arribada dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya al municipi (que el 1924 es convertia així en la segona línia que hi passava, ja que des de feia sis dècades ja comptava amb la de Ferrocarrils del Nord, l’actual Renfe) i el bicentenari de Clavé. La imatge del cartell és una aquarel·la de l’artista Yolanda Urango.

Entitat centenària

Des dels seus inicis, la Fira del Vapor ha estat un punt de trobada per a aficionats a la història, la tecnologia i la cultura, així com per a famílies i visitants de totes les edats. Enguany, els assistents tindran l'oportunitat d’explorar les connexions entre els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i la figura de l'il·lustre Anselm Clavé, un dels referents culturals més importants de la història del poble.

Cal tenir present que la Societat Coral l’Estrella, que és l’associació que va néixer d’aquest corrent impulsat per Clavé, és l’entitat activa més antiga de Sant Vicenç de Castellet (va ser fundada el 1888) i compta amb seu pròpia, que inclou l’històric teatre El Coro.

Durant els dos dies de la Fira, «els visitants podran fer un viatge en el temps gaudint d'activitats per a tots els públics, incloent-hi exposicions, tallers, jocs infantils, el mercat d'artesans, i concerts per a tots els gustos», destaca Pau Polo, regidor de Festes.

Totes aquestes activitats, segons la regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme Esther Milán, «ajudaran a Sant Vicenç de Castellet a posicionar la marca de la Fira del Vapor, que no només celebra la cultura i la història el municipi, sinó que també és una oportunitat per impulsar el comerç local».

La 16a Fira del Vapor de Sant Vicenç de Castellet, que compta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, vol ser una experiència enriquidora i divertida per a tota la família.