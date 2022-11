Una navarclina i un navarclí i un solsoní ostentaran al llarg del proper any alguns dels principals títols nacionals del pubillatge català, que han estat escollits aquest cap de setmana en un acte que s’ha celebrat a la població de Peralada (Alt Empordà) i que ha acollit prop d’un miler de persones provinents d’arreu de Catalunya.

Gemma Giménez, d’Arenys de Mar, i Biel Fargas, de Falset, han estat proclamats nova Pubilla i Hereu de Catalunya 2022. Juntament amb ells, s’han proclamat els representants de les Comarques Barcelonines, Gironines, Lleidatanes i Tarragonines, que és on han recaigut títols a la Catalunya Central.

En concret, Navarcles ha fet doblet, ja que la pubilla d’aquesta població, Aina Franco Finestres, ha estat escollida com a representant de les comarques barcelonines i quarta dama d’honor de Catalunya. I l’hereu del municipi, Pau Díaz Arauzo, ho és des d’aquest cap de setmana de les comarques barcelonines i segon fadrí d’honor de Catalunya. D’altra banda, Marc Vilà Riba, hereu de Solsona, ha estat proclamat hereu de les comarques lleidatanes i tercer fadrí d’honor de Catalunya.

El certamen l’ha organitzat Foment de les Tradicions Catalanes i els nous títols han estat escollits després d’haver estat realitzant una doble prova, escrita i oral, a la cinquantena de candidats i candidates (21 nois i 28 noies).

A banda dels ja esmentats, la resta de títols s’han repartit de la següent manera. La pubilla de les comarques tarragonines 2022 i 1a dama és Sinead Serra Perelló, pubilla d’Ascó. La de les comarques lleidatanes és Aina Ponté Codina, de Raimat; i la de les gironines Laura Banús Genové, de Maçanet de la Selva.

Pel que fa a la resta d’hereus, el de les comarques gironines és Joan Gallach Planella, d’Olot, i el de les tarragonines, Miquel Rodríguez Ortiz, d’Ascó.

Així mateix, aquest acte ha servit per a acomiadar els 10 representants que han lluït les seves bandes i faixes durant els últims 13 mesos. Entre elles, la solsonina Maria Ramonet i la gironellenca Núria Roca, que ara fa un any van ser escollides com a pubilles de les comarques lleidatanes i de les comarques barcelonines, respectivament.