L’actual alcaldessa de Castellbell i el Vilar, Montserrat Badia Moreno, optarà a un quart mandat al capdavant del consistori, després d’haver estat escollida novament per encapçalar la llistat del Partit dels Socialistes de Catalunya per a les eleccions municipals del proper mes de maig, per unanimitat dels militants de l’agrupació local.

Badia acumula una llarga trajectòria en la política municipal. Filla de l’històric batlle Isidre Badia (en va ser el primer de la democràcia i va exercir el càrrec durant 24 anys), va entrar a l’Ajuntament per primer cop com a regidora el 1999 i es va estrenar com a candidata a les eleccions del 2011, en que ja va assolir l’alcaldia. Suma des de llavors tres mandats consecutius al capdavant del consistori, que la formació socialista afirma que «han donat lloc a una intensa i extensa transformació d’un dels municipis més complexes de la comarca del Bages, i en alguns aspectes del conjunt de Catalunya, com es va poder veure en l’incendi del passat estiu, en el qual perillava alguna de les seves urbanitzacions, o per les carències d’aigua, en alguna altra».

Tanmateix, la candidata ratificada assegura que «queda molta feina per fer. Propostes i projectes en marxa, però que han de ser culminats en els propers anys», i en aquest sentit subratlla que «la pandèmia no ha permès algunes de les actuacions previstes i altres s’hi han afegit com per dedicar-hi l’atenció i dedicació que es mereixen».

Badia afirma que ha acceptat presentar-se de nou, perquè manté intactes «la il·lusió en la feina i els projectes, l’empenta necessària per encarar els reptes pendents, la intensa dedicació i un tema fonamental, un potent equip, al meu costat».

El PSC posa en relleu que, del mestratge del seu pare i primer alcalde del municipi, Montserrat Badia «l’ha posat al servei del municipi, per continuar la transformació i posada al dia de totes les infraestructures, equipaments i serveis que necessita un poble com Castellbell i el Vilar», i que «queda molt per fer, i molts projectes estan embastats. Toca rematar la feina i arrodonir-la. Amb il·lusió, dedicació, empenta i eficàcia».