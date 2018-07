Toolson s'apropa i Schreiner agrada

«Si no hi hagués projecte, no seria aquí», va dir Joan Peñarroya en la seva presentació com a nou entrenador del Baxi Manresa. «El que volem és il·lusionar la gent», assegurava el president, Josep Sàez, en una entrevista publicada dilluns a Regió7. I la primera incorporació del Baxi en el seu retorn a l'ACB, si res no es torça, serà de molt nivell: el club té avançat el fitxatge de l'escorta nord-americà Ryan Toolson, segons van desvelar ahir el portal Sportando i el periodista Chema de Lucas. A més, segons ha pogut saber Regió7, un altre dels jugadors que té el club en cartera és el base austríac Thomas Schreiner, tot i que en el seu cas la contractació dependrà de molts factors.

Amb Toolson, el Baxi s'asseguraria un jugador d'experiència (té 33 anys), que coneix bé la lliga i que ha tingut un gran rendiment en equips potents de l'ACB: va jugar una temporada al Gran Canària, on es va convertir en una de les revelacions de la competició, i després va mantenir el nivell a l'Unicaja, amb qui va jugar dues temporades i va disputar l'Eurolliga. L'escorta mormó, per currículum, arribaria al Nou Congost per ser un dels pals de paller del nou projecte manresà.



Esclata amb Pedro Martínez



Després d'estudiar quatre anys a la Univeristat de Utah Valley, amb un parèntesi de dos anys per fer de missioner a Guatemala, Toolson va fer el salt a Europa i va jugar dues temporades a Turquia i una a Itàlia abans d'arribar a Las Palmas de Gran Canària i fer història al costat de Pedro Martínez.

Aquell Granca, on va coincidir amb l'exmanresà Uros Slokar, va arribar a les semifinals de la Copa del Rei i de la Lliga Endesa, on va caure davant el Barça. I Toolson va ser un dels jugadors destacats de l'equip, amb més de 14 punts de mitjana, en 25 minuts, i amb un 45% d'encert en triples. Un rendiment que li va permetre fer un salt endavant i fitxar per l'Unicaja, que jugava l'Eurolliga.

Toolson va mantenir el nivell malgrat pujar un esglaó. Va anotar més d'11 punts per partit a l'ACB en les dues temporades que va jugar al Martín Carpena com a local, i el seu percentatge de triples va arribar al 50% el segon curs. I la seva segona temporada d'Eurolliga també va ser millor: gairebé 11 punts de mitjana i un 45% en triples, amb exhibicions com els 25 punts que va clavar a l'Efes el març del 2015.



Botxí al Nou Congost



I parlant d'exhibicions, Toolson sempre ha tingut actucions destacades quan ha jugat al Nou Congost com a visitant: en el seu debut a Manresa, amb el Gran Canària, va anotar 14 punts en una còmoda victòria visitant (64-80). La temporada següent, ja amb l'Unicaja, va anotar 21 punts (5/6 en triples) en la pallissa malaguenya (78-99). I en la tercera aparició al pavelló manresà, Toolson no va afluixar: 19 punts (5/8 en triples), tot i que no va evitar la derrota de l'Unicaja davant l'aleshores La Bruixa d'Or Manresa que entrenava Pedro Martínez, per 80-76.

Després de tres temporades a l'ACB, Toolson va fer les maletes per anar a Rússia, al Zenit de Sant Petersburg, on va signar els seus millors números com a professional. En el seu primer any va arribar a anotar 17,5 punts de mitjans de la VTB League, la competició que reuneix els millors equips de lligues de l'antiga Unió Soviètica (russos, lituans, letons, estonians, bielorrussos i kazakhs). I el segon curs va fer 14,1 punts per partits, uns registres que no ha pogut mantenir aquest curs, de nou a la lliga turca.

Toolson ha jugat aquest últim curs a l'Istanbul Buyuksehir, amb qui ha fet 11,1 punts de mitjana a la lliga, en 30 minuts de joc. El nord-americà era un dels referents d'un conjunt que ha estat 11è de 16 equips, amb un balanç 11-19. També ha disputat competició europea, la FIBA Eurocup, on ha signat 14,9 punts per partit (44% en triples).



Es complementa amb Lundberg



El fitxatge de Toolson encaixa a la perfecció amb els jugadors que té el Baxi per jugar en la posició d'escorta: la veterania del nord-americà (33 anys) i les seves característiques de joc contrasten amb els perfils de Gabriel Lundberg, de 23 anys, i Guillem Jou, que diumenge farà 21 anys.

Quan va fitxar el danès, el conjunt manresà esperava que tingués una gran progressió, com així ho ha confirmat en la seva estrena a la LEB Or. Però ara Lundberg haurà de confirmar també que és un jugador de nivell per a la lliga Endesa, una condició que dins del club ningú no dubta que té. De fet, «és ACB» era un comentari habitual al vestidor manresà quan es veia treballar Lundberg per primera vegada.

En el seu primer curs fora del seu país, el danès ha signat 11 punts, 3 rebots i 2 assistències de mitjana i s'ha destapat com un portent físic, amb gran capacitat defensiva i de sacrifici. Això si, també ha deixat entreveure que el seu tir exterior, l'especialitat de Toolson, és millorable: ha acreditat un 30% en triples.

I l'altre escorta de la plantilla del Baxi, Guillem Jou, també és un especialista defensiu. El llagosterenc, a més, ve d'una temporada marcada per una lesió que el va deixar més de dos mesos fora de combat i s'haurà de veure quin paper té dins l'equip.



Una opció per al base



Un dels jugadors que té controlats els Baxi per a la direcció de joc és l'austríac Thomas Schreiner, que va coincidir cinc temporades amb Joan Peñarroya a Andorra i que aquest últim curs ha jugat al Burgos, on ha estat el guardaespatlles del base nord-americà Corey Fisher. El 15 de juny, el club castellà va anunciar que Schreiner no continuava, i a Manresa el tenen controlat.

La possible arribada de l'austríac, un jugador sobri en la posició de director de joc, dependria de les necessitats del Baxi i de la possibilitat que es tinguin contractats els quatre jugadors formats localment (els cupos) que exigeix l'ACB: ara hi ha tres jugadors amb contracte en vigor que compleixen aquesta condició: Guillem Jou, Álvaro Muñoz i Jordan Sakho.

Schreiner té un perfil defensiu, és un bon assistent i seria un bon complement era un base més ofensiu i anotador. Però per plantejar-se la seva arribada, abans han de passar moltes coses. I l'estiu serà llarg.