El Baxi fitxa el base Renfroe i té lligats Doellman i Pere Tomàs

El Baxi Manresa ha fet oficial aquest dimecres la contractació del base nord-americà Alex Renfroe per a la propera temporada. A més, el club del Bages té lligades les tornades de Justin Doellman i Pere Tomàs, segons han confirmat els periodistes Òscar Herreros i Chema de Lucas. Amb el retorn del mallorquí, el Baxi ja té les places de jugadors de formació plenes i es pot centrar ara en l'arribada de dos pivots.

Pel que fa a Renfroe, l'únic oficial, fa 1,91 metres i prové del Galatasaray. Fa un parell de temporades va militar durant mig any al Barça. Serà el director de joc titular, secundat pel lituà Jakis Gintvainis, que té contracte amb el club. Renfroe, de 33 anys, té llarga experiència a l'ACB, on ha jugat amb clubs com el Valladolid o el Baskonia, a part d'altres com l'Alba de Berlín o el Bayern de Munic. És un director anotador i compartirà posició amb el mencionat Gintvainis i amb Dani Garcia. Un dels punts al seu favor és el passaport bosni, que provoca que no ocupi plaça d'estranger.

Doellman, per la seva banda, ja va ser al Bàsquet Manresa la temporada 2011-12, abans d'anar al València i al Barça. Al Congost va deixar un gran record. En els últims temps, les lesions l'han castigat tant en l'equip blaugrana com en els seus següents equips, l'Anadolu Efes i el Buducnost. També té 33 anys, com Renfroe i com el fitxatge anunciat la setmana passada, el de Ryan Toolson, i té passaport de Kosovo, un país que no reconeix Espanya.

Pere Tomàs, per la seva banda, va deixar el Bàsquet Manresa l'estiu passat per jugar al Bilbao, amb el qual també va baixar a la LEB Or. Té 28 anys i reforçarà la posició de tres al costat d'Álvaro Muñoz. Va ser el jugador més valorat dels bagencs l'any del seu últim descens esportiu.

Amb aquestes contractacions, el Baxi ja té plenes les places de jugador de formació, amb Tomàs, Guillem Jou, Álvaro Muñoz i Jordan Sakho. La plantilla queda amb Renfroe, Gintvainis i Dani Garcia de bases, Lundberg, Jou, Pere Tomàs i Álvaro Muñoz d'exteriors i els pivots Doellman i Sakho. Els moviments s'hauran de centrar ara en la recerca de dos jugadors interiors per a l'equip de Joan Peñarroya.